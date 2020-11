Phát hiện mới về lý do số 1 khiến bạn không giảm cân

Bạn sẽ nghĩ rằng áp dụng chế độ ăn thuần chay sẽ mang lại một lộ trình giảm cân nhanh chóng và lành mạnh. Sau cùng, chế độ ăn thuần chay hoàn toàn dựa trên thực vật, mà các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng rất tốt để duy trì cân nặng hợp lý. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới của Viện Đánh giá Rủi ro Liên bang Đức, hóa ra chế độ ăn thuần chay có thể vô tình dẫn đến tăng cân.

Lý do? Chế độ ăn thuần chay cung cấp rất ít i ốt, một khoáng chất cần thiết cho chức năng tuyến giáp. Chức năng tuyến giáp rất quan trọng để duy trì sự trao đổi chất hoạt động hiệu quả. Rối loạn chức năng tuyến giáp, hay còn gọi là suy giáp, có liên quan đến tăng cân, theo Eat This, Not That!

Các nhà khoa học tại Viện Đánh giá Rủi ro Liên bang Đức muốn so sánh chế độ ăn thuần chay và không thuần chay về mức độ cung cấp của mỗi chế độ ăn uống cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, bao gồm cả i ốt. Cơ thể không sản xuất i ốt, theo Hiệp hội tuyến giáp Mỹ. Điều đó có nghĩa là duy trì mức độ đầy đủ phụ thuộc vào chế độ ăn kiêng (hoặc bổ sung). Thật không may đối với những người ăn chay trường, nguồn i ốt trong chế độ ăn phần lớn là từ động vật (ngoại lệ là rong biển, đậu nành và muối iốt).

Do tiến sĩ Cornelia Weikert dẫn đầu, nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn 72 người trưởng thành không béo phì, bao gồm 36 nam và 36 nữ trong độ tuổi từ 30 đến 60, một nửa trong số họ là người ăn chay trường (18 nam và 18 nữ). Mỗi người điền vào một bảng câu hỏi về nhân khẩu học và việc sử dụng thực phẩm bổ sung. Mỗi người đều được đo chiều cao, cân nặng và các chỉ số quan trọng khác khi bắt đầu nghiên cứu. Và mỗi người đều lưu giữ hồ sơ về những gì họ đã tiêu thụ trong khoảng thời gian 3 ngày.

Vào cuối giai đoạn đó, những người tham gia cung cấp mẫu máu và nước tiểu để phân tích chất dinh dưỡng. Kết quả phân tích đó cho thấy rằng những người ăn chay trường có lượng chất xơ, vitamin E và K, folate và sắt cao hơn đáng kể, nhưng lượng i ốt thấp hơn đáng kể, so với những người không ăn chay. Trên thực tế, 1/3 số người ăn thuần chay bị thiếu i-ốt , dựa trên ngưỡng do Tổ chức Y tế Thế giới quy định.

Không có sự khác biệt đáng kể giữa người ăn chay và không ăn chay được ghi nhận về vitamin B12, điều mà nhóm của tiến sĩ Weikert nhận thấy là đáng chú ý vì chế độ ăn thuần chay có xu hướng ít vitamin B12, giống như nó có trong i ốt. Tuy nhiên, 92% người ăn chay, nghiên cứu cho biết, họ thường xuyên bổ sung vitamin B12. Ngược lại, chỉ có 5 người trong số những người ăn chay trường báo cáo có uống bổ sung i-ốt.

Theo đó, các tác giả nghiên cứu kết luận rằng có thể do thiếu nhận thức về sự cần thiết phải bổ sung i ốt trong chế độ ăn thuần chay, theo Eat This, Not That!