Sống gần quán ăn, quán rượu, đất hoang hay rừng hạnh phúc hơn?

Tim Page, Giám đốc điều hành tổ chức người tiêu dùng Campaign for Real Ale - CAMRA (Anh), cho biết: “Các pub cung cấp một môi trường xã hội để thưởng thức đồ uống với bạn bè trong một môi trường cộng đồng có trách nhiệm và được giám sát... Không thể phóng đại vai trò của các quán rượu cộng đồng trong việc đảm bảo an sinh. Vì lý do đó, chúng ta cần phải làm những gì có thể để đảm bảo rằng mọi người đều có một nơi tụ họp, gặp gỡ cộng đồng gần nơi họ sinh sống hoặc làm việc”, theo Express.