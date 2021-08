Thêm 4 vấn đề sức khỏe ở người cao tuổi, chớ coi thường!

100 người 70 tuổi sẽ có nhiều điểm khác biệt nhau. Gien, môi trường sống, hoàn cảnh kinh tế, trình độ học vấn, hành vi của từng người - đặc biệt là tập thể dục, dinh dưỡng, hút thuốc, rượu bia… - tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và khả năng mắc bệnh ở độ tuổi 70 trở lên.

Dưới đây là một số vấn đề sức khỏe phổ biến nhất mà những người ở độ tuổi 70 hay gặp phải và một số gợi ý về cách tránh hoặc giảm ảnh hưởng của chúng.

Trong bài viết 4 vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ở người cao tuổi , chúng tôi đã đề cập đến 4 vấn đề đầu tiên. Bài viết này nói về vấn đề sức khỏe phổ biến nhất tiếp theo ở độ tuổi 70.

1. Không kiểm soát được lượng đường trong máu

Chế độ ăn Địa Trung Hải Shuttertock

Một xu hướng mới đáng lo ngại là số người ở độ tuổi 70 được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường lần đầu tiên.

Các bác sĩ cũng phát hiện ra rằng việc kiểm soát chặt chẽ lượng đường trong máu của bạn (hemoglobin A1c) ở người lớn tuổi đôi khi dẫn đến mức đường huyết thấp quá mức, cũng có thể là quá cao.

Một mặt, điều quan trọng là phải kiểm soát lượng đường trong máu và cái được gọi là hemoglobin A1c của bạn để giảm khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đối với thị lực, thận hoặc thần kinh của bạn (một tình trạng được gọi là bệnh thần kinh - khi bạn không thể cảm thấy bàn chân của bạn hoặc bạn bị đau ở bàn chân của bạn và với bệnh tiểu đường không kiểm soát, nó thậm chí có thể dẫn đến cắt cụt chi), theo Eat This, Not That!

Nhưng bạn cũng muốn tránh các biến chứng của lượng đường trong máu quá thấp, có thể gây ngất xỉu, gãy xương hoặc tổn thương não.

Lưu ý: Để giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường ở độ tuổi 70, hãy duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất nhiều. Cả hai điều này đều giúp giữ cân nặng của bạn ở mức khỏe mạnh.

Béo phì, xét cho cùng, có liên quan đến sự phát triển của bệnh tiểu đường.

2. Khiếm thính

Tần suất mất thính giác tăng lên ở những người ở độ tuổi 70 và nhiều người đánh giá thấp mức độ tàn phá của điều này.

Các nghiên cứu cho thấy rằng bản thân suy giảm thính lực là một yếu tố nguy cơ của chứng sa sút trí tuệ, trầm cảm và các bệnh lý khác.

Thế hệ đang lớn lên luôn đeo tai nghe được cho là sẽ gặp vấn đề thậm chí còn lớn hơn là mất thính lực trong những năm tới.

Điều quan trọng là phải thực sự nhận ra tầm quan trọng của thính giác đối với chất lượng cuộc sống. Nó là một yếu tố quyết định chính của sự cô lập xã hội.

Lưu ý: Thứ nhất, hãy đảm bảo rằng bạn không có ráy tai. Điều thứ hai là đi kiểm tra thính lực. Nếu máy trợ thính được khuyến nghị, hãy nhận biết rằng chất lượng máy trợ thính đang được cải thiện rõ rệt; đây không phải là máy trợ thính của thời... đã lâu.

Nên mua máy trợ thính chất lượng tốt nhất mà bạn có thể mua được. Hãy nhớ rằng bạn phải kiểm tra và có thể cần thăm khám lặp lại để điều chỉnh chúng nhằm đảm bảo chúng hoạt động bình thường.

Những người không đủ tiền mua máy trợ thính có thể thấy rằng các thiết bị nghe cũng có thể hữu ích và chúng rẻ hơn rất nhiều.

Một số, đặc biệt hữu ích trong các tình huống như trò chuyện một đối một ở một nơi tương đối yên tĩnh, có thể được mua với giá khoảng 50 USD.

3. Loãng xương

Khi chúng ta già đi, chúng ta mất mật độ xương, và một tình trạng gọi là loãng xương, xương yếu đi, có thể xảy ra. Nó khiến bạn (đặc biệt là phụ nữ) có nguy cơ bị gãy xương.

Mặc dù sau mãn kinh là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất gây loãng xương, nhưng tình trạng mất xương có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Trong khi ở độ tuổi 20, bạn tạo ra xương mới vài năm một lần, đến khi bạn đến tuổi 70, bạn hoàn toàn không tạo ra nhiều xương mới.

Lưu ý: Để ngăn ngừa gãy xương, di chuyển là điều tốt nhất bạn có thể làm. Để có lợi cho xương của bạn, di chuyển chống lại lực cản, như đi trên vỉa hè là hữu ích nhất.

Ngoài hoạt động, cần cung cấp cho xương của bạn một lượng canxi tốt.

Nếu bạn không uống sữa, hãy bổ sung canxi và bổ sung vitamin D vì vitamin D cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của xương.

Mặc dù chúng ta vẫn có thể hấp thụ một số vitamin từ ánh nắng mặt trời khi chúng ta già đi, nhưng việc hấp thụ vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trở nên khó khăn hơn.

Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng bisphosphonates, một loại thuốc mà nhiều người dùng để ngăn ngừa mất xương, hãy hỏi bác sĩ cẩn thận về cách dùng, thời gian dùng... Đừng tự ý dùng thuốc bạn nhé!

4. Mất trí nhớ

Nhiều người lo lắng rằng họ có thể bị sa sút trí tuệ, vì vậy điều quan trọng là phải biết một số triệu chứng xảy ra trong cái mà chúng ta gọi là "lão hóa thông thường".

Trong quá trình lão hóa thông thường, sẽ mất nhiều thời gian hơn để học các nhiệm vụ mới, chẳng hạn như các kỹ năng máy tính. Cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để truy xuất thông tin mà cuối cùng bạn nhớ được.

Đó là tất cả các vấn đề về trí nhớ bình thường đi kèm với quá trình lão hóa và không nhất thiết có nghĩa là bạn có nhiều khả năng bị sa sút trí tuệ hơn bất kỳ ai khác.

Tuy nhiên, sa sút trí tuệ có thể là vấn đề nếu việc mất trí nhớ bắt đầu ảnh hưởng đến chức năng của bạn: bạn không nhớ thanh toán hóa đơn, quên các cuộc hẹn quan trọng hoặc bị lạc khi bạn lái xe đến những nơi bạn đã đến nhiều lần.

Lưu ý: Có rất nhiều ứng dụng hứa hẹn sẽ tăng cường bộ nhớ.

Nhưng lời khuyên tốt nhất là duy trì hoạt động thể chất, xã hội và trí tuệ, làm những điều bạn thích làm. Hãy đọc nếu bạn thích đọc. Nếu bạn thích chơi ô chữ, hãy làm trò chơi ô chữ. Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội - tình nguyện, đi chơi với bạn bè hoặc bất cứ điều gì bạn thích - sẽ giúp ích cho bạn.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với nhận thức, vì vậy hoạt động trí óc và thể chất trong ngày sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng mệt mỏi, theo Eat This, Not That!