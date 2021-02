Vắc xin Covid-19 'Made in Vietnam' trên đường về đích

Các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện 199 Bộ Công an tại Đà Nẵng) đã cảnh báo việc gia tăng các tai nạn do pháo, sau khi tiếp nhận cấp cứu do pháo nổ ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2021...