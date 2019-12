Vì sao 6/10 thiếu nữ ‘hoàn toàn không hạnh phúc’ với hình ảnh bản thân?

Mức độ khốn khổ này ở các cô gái tuổi teen cao gấp đôi so với các bạn nam thanh thiếu niên, theo Telegraph.

Nghiên cứu trên hơn 11.000 thanh thiếu niên của Đại học Warwick (Anh) phát hiện, 63% các cô gái và 37% các chàng trai tự mô tả là "hoàn toàn không hạnh phúc". Gần 4/5 thiếu nữ nói rằng họ có hình ảnh bản thân kém, so với 1/4 chàng trai; 7/10 người là nữ, nhiều hơn gấp đôi so với nam giới, theo Telegraph.

Nhóm nghiên cứu thấy rằng mức độ hạnh phúc tuổi thiếu niên bị ảnh hưởng xấu khi họ lớn lên trong môi trường truyền thông xã hội. Nhưng thiếu nữ tuổi teen dường như trả giá tệ hơn bởi họ có nhiều khả năng tự trách mình. Các cô gái trẻ đang phải chịu đựng “những so sánh xã hội độc hại” do nền văn hóa dựa trên những hình ảnh làm đẹp phi thực tế, phần mềm chỉnh sửa ảnh và lượt “like” trên mạng xã hội

Telegraph dẫn báo cáo nghiên cứu viết: “Thanh thiếu niên ngày nay là nhóm người đầu tiên lớn lên cùng mạng xã hội , ảnh hưởng đến cách họ dành thời gian và gắn kết xã hội và tình cảm với cha mẹ và bạn bè của họ. Mạng xã hội trực tuyến là các trang so sánh xã hội độc hại được thúc đẩy bởi các tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế, hình ảnh cơ thể qua chỉnh sửa, lối sống “quyến rũ”, bắt nạt trên mạng, bạo lực mạng và quan trọng nhất là hình thức đồng thuận mới không dựa trên tranh luận và lý trí mà dựa vào lượt “like”.

Ở độ tuổi nhỏ hơn, các bé trai tiểu học có khả năng mắc chứng rối loạn tâm thần cao gấp đôi so với các bé gái. Cụ thể, 12,2% các cậu bé so với 6,6% các cô bé bị vấn đề như thế. Nhưng đến độ tuổi từ 17 đến 19, thiếu nữ có nguy cơ mắc chứng rối loạn cao hơn gấp đôi so với bạn nam, với gần 1/4 nữ tuổi này mắc bệnh tâm thần.