Vì sao không bao giờ nên uống nước trước khi đi ngủ?

Nước là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với cơ thể con người. Khi bạn không uống đủ nước , cơ thể sẽ mất nước và có thể khiến bạn trông béo hơn. Đó là bởi vì cơ thể bạn cố gắng giữ lại từng giọt nước cuối cùng có thể khi bạn bị mất nước, điều này có thể khiến bạn trông như tăng thêm cân. Nhưng đây là vấn đề: có thời điểm đúng và sai để làm dịu cơn khát của bạn.

Và uống nước trước khi đi ngủ có thể không phải là việc tốt cho bạn.

Tại sao không nên uống nước trước khi đi ngủ?

Việc uống nước không nằm trong danh sách những việc cần làm trước khi đi ngủ để giảm cân của chúng tôi là hoàn toàn có chủ đích. Chuyên gia Erin Palinski-Wade giải thích: "Nếu bạn uống quá nhiều trước khi đi ngủ, bạn có thể thấy mình thức dậy nhiều lần vào nửa đêm để đi tiểu", theo Eat This, Not That!

Và cũng giống như nước, giấc ngủ được biết đến là yếu tố quan trọng trong việc đạt được mục tiêu giảm cân của bạn. 6-8 giờ ngủ được khuyến nghị thực sự tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Trên thực tế, một báo cáo trên tạp chí Environmental Health Perspectives cho biết rằng giấc ngủ ngắn hơn có liên quan đến béo phì, tăng huyết áp và các rối loạn chuyển hóa khác.

Chuyên gia Palinski-Wade cung cấp một giải pháp đơn giản - cắt giảm lượng đồ uống không calo khoảng 3 giờ trước khi bạn đi ngủ. Trong khung thời gian này, cơ thể bạn sẽ có thể xử lý và bạn sẽ sử dụng nhà vệ sinh trước khi nó làm gián đoạn giấc ngủ đẹp của bạn, theo Eat This, Not That!

Phải đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày! Luôn đảm bảo rằng bạn uống đủ nước mỗi ngày Shuttertock

Nhưng việc không nên uống nước trước khi đi ngủ không có nghĩa là bạn từ bỏ mục tiêu uống nước của mình! Chuyên gia dinh dưỡng Jim White khuyến nghị tiêu chuẩn trung bình nước uống mỗi ngày của một người là 64 ounce (hơn 1,8 lít) nước, hoặc tám ly 8 ounce (khoảng 230 ml) nước.

Bằng cách uống đủ lượng khuyến nghị, mục tiêu giảm cân của bạn sẽ trở nên khả thi hơn. Uống đủ nước có khả năng thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và thậm chí giữ mức năng lượng của bạn ở mức cao nhất.

Một đánh giá được công bố trên tạp chí Béo phì thậm chí còn cho thấy rằng những phụ nữ theo bốn chế độ ăn kiêng khác nhau nhưng phổ biến đều giảm cân nhiều hơn khi họ uống nhiều nước hơn.

Thức dậy và bắt đầu ngày mới với một ly nước lớn. Bây giờ bạn chỉ còn 7 ly nữa! Bằng cách tiếp tục uống đủ nước, bạn sẽ nhận được những lợi ích thiết thực. Từ làn da sáng hơn đến tăng năng lượng, cơ thể của bạn sẽ cảm ơn bạn. Và nếu bạn định tắt đèn vào khoảng 11 giờ tối, hãy giảm tốc độ uống nước vào khoảng 8 giờ tối để cơ thể bạn có đủ thời gian xử lý nước và cho phép bạn ngủ đủ 7 tiếng. Điều tiếp theo, bạn biết đấy, là báo thức buổi sáng của bạn sẽ kêu và đã đến lúc bắt đầu uống nước cho một ngày mới, theo Eat This, Not That!