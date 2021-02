Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ trẻ chết vì bệnh tim mạch?

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu - Chất lượng Chăm sóc và Kết quả Lâm sàng, một ấn phẩm của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu, cho thấy trong khi tỷ lệ tử vong do ung thư giảm mỗi năm từ 1999 đến 2018 thì tỷ lệ tử vong do bệnh tim đã tăng lên kể từ năm 2010.

"Tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch đang tăng lên ở phụ nữ trẻ và nếu tiếp tục với tốc độ này, nó có thể vượt qua ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ trẻ", tiến sĩ Erin Michos, nhà nghiên cứu cao cấp và là phó giáo sư y học tại Đại học Y khoa Johns Hopkins ở Baltimore, nói với WebMD.

Tại sao chuyện này đang xảy ra? Tiến sĩ Michos chỉ ra rằng phụ nữ trẻ ở Mỹ đang trở nên kém khỏe mạnh hơn, phần lớn là do tỷ lệ béo phì cao hơn trong những năm gần đây.

"Phụ nữ thường đặt sức khỏe và nhu cầu của người khác lên trước của họ, thường chăm sóc con cái và cha mẹ và làm việc toàn thời gian", tiến sĩ Michos nói trong một tuyên bố.

Hầu hết các trường hợp bệnh tim có thể tránh được bằng cách điều chỉnh cụ thể lối sống, bao gồm ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục nhiều hơn, duy trì trọng lượng hợp lý và không hút thuốc. Ảnh minh họa: Shutterstock

Tiến sĩ Michos nói tiếp: "Nhưng nếu họ bị một cơn đau tim gây tử vong, họ sẽ không ở bên cạnh những người thân yêu. Phụ nữ phải ưu tiên sức khỏe của bản thân, đặc biệt vì bệnh tim phần lớn có thể phòng ngừa được".

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã so sánh giấy chứng nhận tử vong do ung thư với giấy chứng nhận tử vong do bệnh tim ở phụ nữ dưới 65 tuổi trong khoảng thời gian gần 20 năm.

Trong thời gian đó, tỷ lệ tử vong do ung thư và tỷ lệ tử vong do bệnh tim được điều chỉnh theo tuổi là khoảng 53 và 24 trên 100.000 phụ nữ. Tuy nhiên, khi tỷ lệ tử vong do ung thư giảm và tỷ lệ tử vong do bệnh tim tăng lên, khoảng cách giữa ung thư và bệnh tim giảm còn 33 và 23 trên 100.000 phụ nữ mỗi năm.

Bà Michos nói với WebMD: "Vẫn có quan niệm sai lầm rằng phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn, đặc biệt là khi họ chưa mãn kinh. Nhưng điều này không đúng - nguy cơ thấp hơn không có nghĩa là không có nguy cơ mắc bệnh".

Các nghiên cứu gần đây về bệnh nhân đau tim trẻ tuổi chỉ ra rằng: so với nam giới thì phụ nữ ít được cho biết họ có nguy cơ mắc bệnh tim trước khi lên cơn. Họ cũng ít có khả năng nhận được thuốc hoặc stent cần thiết.

Bài học rút ra là gì? Như tiến sĩ Michos (và các chuyên gia khác) nói, phụ nữ cần tự ủng hộ mình khi đi khám bệnh để đảm bảo rằng họ nhận được sự chăm sóc cần thiết.