Sunny Đan Ngọc đạt giải thưởng đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế

Sunny Đan Ngọc giành giải đặc biệt tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ quốc tế - QingYin Award 2026 Ảnh: NVCC

Sunny Đan Ngọc đón tin vui ở tuổi 26

Mới đây, ca sĩ Sunny Đan Ngọc vừa xuất sắc giành giải đặc biệt hệ chuyên nghiệp bảng Thanh nhạc tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ quốc tế - QingYin Award 2026 với số điểm ấn tượng 94,06 điểm. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của nữ ca sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội để cô tiếp tục chinh phục sân khấu vòng chung kết quốc tế tại Học viện Âm nhạc Chiết Giang (Trung Quốc), dự kiến diễn ra vào tháng 8.2026.

Gặt hái được "quả ngọt" sau hành trình hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, Sunny Đan Ngọc bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi những nỗ lực trên hành trình nghệ thuật được ghi nhận. Nữ ca sĩ cho biết giải thưởng là động lực để cô tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và mang hình ảnh nghệ sĩ trẻ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi gặt hái được "quả ngọt" Ảnh: NVCC

Sunny Đan Ngọc tên thật là Nguyễn Đan Bảo Ngọc, sinh năm 2000, là nghệ sĩ trẻ sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Piano tại Nhạc viện TP.HCM, đồng thời hoàn thành chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt và chính thức trở thành bác sĩ vào năm 2024. Bên cạnh đó, cô còn theo học thanh nhạc, múa ba lê, múa dân gian dưới sự hướng dẫn của NSND Đặng Hùng và NSƯT Vương Linh, đồng thời tham gia các khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp trước công chúng với các chuyên gia truyền thông và tâm lý.

Trước khi giành giải đặc biệt tại QingYin Award 2026, Sunny Đan Ngọc từng ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu Á quân cuộc thi Hãy là số một. Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn nghệ thuật, nữ ca sĩ còn gây thiện cảm với hình ảnh trẻ trung, phong cách trình diễn cuốn hút. Bên cạnh đó, cô được biết đến là bà xã của diễn viên Đoàn Minh Tài. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 12.2025.

Với thành tích đạt được, Sunny Đan Ngọc sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết QingYin Award 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 8.2026 tại Trung Quốc Ảnh: NVCC

QingYin Award là một trong những sân chơi âm nhạc trẻ mang tầm quốc tế, thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các thí sinh phải vượt qua vòng thi trong nước trước khi đủ điều kiện đăng ký tham gia vòng chung kết quốc tế. Ban tổ chức và hội đồng giám khảo quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà giáo dục và chuyên gia âm nhạc, bảo đảm tính chuyên nghiệp, công bằng và uy tín cho sân chơi này.

Đặc biệt, QingYin Award còn hợp tác cùng Royal Conservatory of Brussels (Nhạc viện Hoàng gia Brussels, Bỉ) nhằm thúc đẩy giáo dục âm nhạc toàn cầu, tăng cường giao lưu nghệ thuật quốc tế và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ phát triển trên sân khấu chuyên nghiệp. Với thành tích nổi bật tại vòng thi trong nước, Sunny Đan Ngọc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại vòng chung kết quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh nghệ sĩ trẻ Việt Nam năng động, bản lĩnh và hội nhập trên đấu trường âm nhạc thế giới.