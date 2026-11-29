Cùng với V23, iCaur V27 là một trong hai mẫu ô tô đầu tiên được thương hiệu xe thuộc tập đoàn Chery (Trung Quốc) đưa về Việt Nam. Mẫu SUV này dự kiến gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 12 tới và được lắp ráp trong nước. Trước đó, hãng đã triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm đối với phiên bản V27 Heritage iAWD, tuy nhiên giá bán chính thức vẫn chưa công bố