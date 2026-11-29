SUV 'ăn chơi' iCaur V27 sắp tung ra thị trường Việt Nam có gì đáng chú ý? Tâm Võ - tamvothanhnien@gmail.com
29/11/2026 09:25 GMT+7
Kích thước ngang xe SUV cỡ lớn nhưng iCaur V27 chỉ có 5 chỗ ngồi, phục vụ cho các chuyến đi địa hình, việt dã... Ngoài ra, mẫu xe này cũng đúng chất "ăn chơi" khi trang bị loạt tiện nghi, công nghệ tiên tiến.
Cùng với V23,
iCaur V27 là một trong hai mẫu ô tô đầu tiên được thương hiệu xe thuộc tập đoàn Chery (Trung Quốc) đưa về Việt Nam. Mẫu SUV này dự kiến gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 12 tới và được lắp ráp trong nước. Trước đó, hãng đã triển khai chương trình nhận đặt cọc sớm đối với phiên bản V27 Heritage iAWD, tuy nhiên giá bán chính thức vẫn chưa công bố
Khác với số đông xe Trung Quốc đang phân phối tại Việt Nam, iCaur V27 sở hữu kiểu dáng vuông vức, mang đậm phong cách việt dã, liên tưởng đến một số mẫu xe đến từ Anh quốc. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.045 x 1.976 x 1.894 (mm), chiều dài cơ sở 2.900 mm, thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, cạnh tranh
Land Cruiser LC300, GWM Tank 500...
Phong cách thiết kế iCaur V27 cổ điển tiếp tục được thể hiện ở phần đuôi xe với cụm đèn hậu LED dạng hình vuông xếp dọc hai bên, cửa khoang hành lý mở ngang tích hợp bánh xe dự phòng. Cản sau sử dụng nhiều chi tiết ốp nhựa màu đen, tạo sự tương đồng với thiết kế phần đầu xe, đồng thời tô đậm vẻ hầm hố của mẫu SUV Trung Quốc
Các hốc bánh xe đthiết kế mở rộng, kết hợp bộ mâm kích thước 21 inch phối hai tông màu, đi cùng lốp Goodyear 265/45 R21. iCaur V27 có khoảng sáng gầm tối đa 224 mm khi không tải, khả năng lội nước sâu 600 mm, theo công bố từ nhà sản xuất
Trái ngược với vẻ ngoài có phần "hầm hố", khoang nội thất iCaur V27 phối hai tông màu nâu và đen, kết hợp nhiều chi tiết trang trí màu bạc. Khu vực táp-lô thiết kế theo phương ngang, bố trí thêm các tay nắm ở cột A, tạo nét đặc trưng của dòng xe việt dã. Đáng chú ý, hãng vẫn giữ lại nhiều nút bấm vật lý thay vì tích hợp toàn bộ chức năng điều khiển vào màn hình cảm ứng
Dù sở hữu kích thước tương đương nhiều mẫu SUV 7 chỗ, iCaur V27 bố trí chỉ 5 chỗ ngồi nên không gian hàng ghế sau khá rộng rãi. Ghế ngồi bọc da cao cấp, trong khi hai ghế phía trước tích hợp chức năng chỉnh điện và thông gió. Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa riêng và hai cổng sạc USB Type-C
Đáng chú ý, không gian nội thất xe có màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói và hệ thống âm thanh Pioneer 15 loa. Giao diện màn hình trên mẫu xe này đã được Việt hóa. Ngay bên dưới là dãy nút bấm điều chỉnh các chức năng của hệ thống điều hòa
Việc chỉ bố trí hai hàng ghế, đồng thời đưa bánh xe dự phòng ra bên ngoài giúp V27 có khoang hành lý dung tích 715 lít, có thể mở rộng hơn khi gập hàng ghế sau. Bên cạnh đó, xe còn có chức năng cấp điện cho các thiết bị bên ngoài với công suất 6 kW
Vô-lăng 3 chấu bọc da, tích hợp các nút bấm chức năng dạng con lăn, phía sau là màn hình hiển thị thông tin vận hành và cần số điện tử. Về công nghệ an toàn, iCaur V27 sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái như ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, camera toàn cảnh 540 độ...
Điểm khác biệt lớn nhất của iCaur V27 nằm ở hệ truyền động REEV, gồm động cơ xăng 1.5 lít tăng áp chỉ đóng vai trò phát điện, kết hợp hai mô-tơ điện sản sinh tổng công suất 449 mã lực và mô-men xoắn 505 Nm, dẫn động 4 bánh. Với bộ pin dung lượng 34,31 kWh, xe có phạm vi di chuyển thuần điện 150 km và kết hợp lên đến 1.000 km theo chu trình thử nghiệm NEDC
Dù sở hữu nhiều yếu tố khác biệt, giá bán cũng như dịch vụ hậu mãi sẽ là những yếu tố quyết định sức hút của mẫu SUV "ăn chơi" này tại Việt Nam
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