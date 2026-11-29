Khối u não chèn ép giao thoa thị giác

Trong thời gian dài, bà K.T. (54 tuổi) thường xuyên bị đau đầu, kèm theo tình trạng suy giảm thị lực ở cả hai mắt. Mặc dù đã trải qua 2 lần phẫu thuật tại địa phương, tình trạng nhìn mờ của bệnh nhân vẫn kéo dài.

Tháng 11.2026 bệnh nhân đến Bệnh viện quốc tế Minh Anh (TP.HCM) thăm khám. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não ghi nhận một khối u kích thước khoảng 1,6 x 1,7 x 2,5 cm, nằm ở vị trí chèn ép trực tiếp vào giao thoa thị giác - nơi các sợi thần kinh thị giác từ 2 mắt bắt chéo một phần trước khi dẫn truyền tín hiệu về não.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Doãn Tiến, thành viên ê kíp phẫu thuật, cho biết mặc dù kích thước không quá lớn, khối u não nằm sát các dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Bên cạnh đó, 2 lần phẫu thuật trước đã làm thay đổi cấu trúc giải phẫu, hình thành nhiều mô sẹo và tình trạng dính quanh các tổ chức thần kinh, gây khó khăn cho quá trình can thiệp.

Bác sĩ phân tích hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não ghi nhận khối u ẢNH: M.A

Để tiếp cận khối u, các bác sĩ lựa chọn kỹ thuật vi phẫu mở sọ lỗ khóa qua đường cung mày thông qua một đường mở sọ nhỏ trên ổ mắt, dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật, ê kíp từng bước bóc tách các mô sẹo dính, giải phóng sự chèn ép của khối u lên giao thoa thị giác. Sau 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng đau đầu giảm rõ rệt và được xuất viện.

Những dấu hiệu suy giảm thị lực không nên chủ quan

Theo bác sĩ Tiến, không phải mọi trường hợp nhìn mờ, suy giảm thị lực đều xuất phát từ bệnh lý tại mắt. Những khối u ẩn mình trong sọ não, đặc biệt ở khu vực gần dây thần kinh hoặc giao thoa thị giác, hoàn toàn có thể gây ra triệu chứng mờ mắt, thu hẹp tầm nhìn hoặc giảm thị lực tiến triển.

Nếu tình trạng nhìn mờ kéo dài, điều trị các bệnh về mắt thông thường không thuyên giảm, người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để thăm khám và chụp chiếu chuyên sâu. Việc phát hiện sớm chính là "chìa khóa vàng" quyết định khả năng giữ lại ánh sáng, bởi một khi dây thần kinh thị giác đã tổn thương quá lâu, mọi nỗ lực can thiệp về sau đều trở nên vô cùng khó khăn.