Suýt mất 100 triệu đồng vì tin 'người bạn ngoại quốc' qua mạng

Ngày 21.7 thông tin từ Công an P.Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoàng Mai ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng kịch bản làm quen qua mạng xã hội.

Trước đó, bà P.T.T (51 tuổi, ngụ P.Hoàng Mai) được một tài khoản Facebook có tên Stephen Raja chủ động kết bạn, làm quen. Sau khi kết bạn, người này thường xuyên nhắn tin, tỏ ra rất quan tâm bà T. Sau một thời gian trò chuyện, người này thông báo đã gửi cho bà T. một kiện hàng, bên trong có 800.000 USD cùng nhiều tài sản khác có giá trị.

Tài khoản mạng xã hội của "người bạn ngoại quốc" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để nhận được kiện hàng, người này thông báo bà T. phải nộp các khoản: phí hải quan, phí vận chuyển, phí xác minh hồ sơ… với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Tin tưởng vào lời hứa của "người bạn ngoại quốc" này, vì không có sẵn tiền nên bà T. đã âm thầm mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình đến Ngân hàng Agribank làm thủ tục vay 100 triệu đồng để chuyển tiền.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nhân viên ngân hàng thấy bà T. có nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cho Công an P.Hoàng Mai. Sau đó, lực lượng công an đến gặp bà T. để tìm hiểu. Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên công an phân tích, giải thích cho bà T. biết. Bà T. sau đó đã tỉnh ngộ, dừng vay ngân hàng và chuyển tiền.

Công an P.Hoàng Mai và nhân viên ngân hàng giải thích cho bà T. biết thủ đoạn lừa đảo bằng cách làm quen qua mạng xã hội

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan công an cho biết đây là kịch bản lừa đảo không mới và khuyến cáo người dân cần cảnh giác với tội phạm lừa đảo sử dụng mạng xã hội để kết bạn, tạo dựng tình cảm rồi đưa ra các kịch bản như: gửi quà, gửi ngoại tệ hoặc tài sản có giá trị lớn từ nước ngoài nhằm dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền để đóng các loại phí.

Người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho người quen qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân, không tin vào các lời hứa hẹn được nhận tiền, quà có giá trị lớn và không chuyển tiền theo yêu cầu. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, hãy liên hệ ngay với công an phường, xã để để được hỗ trợ.