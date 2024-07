Tác dụng không ngờ của việc uống trà gừng sau bữa ăn

Vì vậy, uống đồ uống này hằng ngày, nhất là sau bữa ăn, là cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe.



Tại sao nên uống trà gừng sau bữa ăn?

Ngoài tác dụng giảm cân, thải độc và tăng cường chức năng miễn dịch chống lại một số bệnh nhiễm trùng do virus và vi khuẩn, sau đây là một số lý do quan trọng để uống trà gừng hằng ngày, đặc biệt là sau bữa ăn thịnh soạn, theo tờ Times of India.

Uống trà gừng hằng ngày, nhất là sau bữa ăn, là cách tuyệt vời để tăng cường sức khỏe PEXELS

Tăng cường tiêu hóa. Gừng chứa các hoạt chất như gingerol và shogaol, kích thích sản xuất các enzyme tiêu hóa khiến trà gừng trở thành thuốc bổ tiêu hóa. Các enzyme này giúp phân hủy thức ăn hiệu quả hơn, giảm nguy cơ đầy hơi, đầy bụng và khó tiêu.

Uống trà gừng sau bữa ăn có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn và giảm cảm giác khó chịu.

Các hợp chất trong gừng giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, đặc biệt có lợi cho tình trạng đầy hơi và khó chịu sau bữa ăn. Uống trà gừng có thể làm dịu dạ dày.

Các enzyme trong gừng giúp phân hủy thức ăn hiệu quả hơn, giảm nguy cơ đầy hơi, đầy bụng và khó tiêu PEXELS

Làm dịu chứng trào ngược axit. Đối với những người dễ bị trào ngược axit hoặc ợ nóng, trà gừng có thể mang lại cảm giác dễ chịu. Nó giảm sản xuất axit dạ dày và thúc đẩy hoạt động bình thường của cơ thắt thực quản dưới, từ đó ngăn axit chảy ngược vào thực quản. Uống trà gừng sau bữa ăn có thể giúp ngăn ngừa và làm dịu cơn khó chịu do trào ngược axit.

Cải thiện lưu thông máu. Gừng tăng cường lưu thông máu bằng cách làm giãn mạch máu. Lưu thông máu được cải thiện đảm bảo oxy và chất dinh dưỡng được cung cấp hiệu quả đến các cơ quan. Uống trà gừng sau bữa ăn có thể giúp duy trì lưu lượng máu khỏe mạnh và góp phần vào sức khỏe tim mạch, theo Times of India.

Cân bằng lượng đường trong máu. Trà gừng có thể hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu, do đó, đây là một chất bổ sung có lợi cho người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Gừng giúp cải thiện độ nhạy insulin và điều chỉnh lượng glucose, giảm tình trạng tăng đột biến và giảm đột ngột lượng đường trong máu. Sử dụng thường xuyên có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn và góp phần vào sức khỏe trao đổi chất tổng thể.

Theo chuyên trang y tế Medicine Net, ngoài những lợi ích kể trên, nghiên cứu cho biết uống trà gừng cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, ngăn ngừa và chống lại ung thư, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chữa lành vết thương,