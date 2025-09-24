Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tác dụng tuyệt vời của cà phê buổi sáng
Video Sức khỏe

Tác dụng tuyệt vời của cà phê buổi sáng

Thiên Lan - Anh Trang
24/09/2025 05:00 GMT+7

Cà phê buổi sáng không chỉ giúp tỉnh táo mà còn kích thích nhu động ruột hiệu quả. Đây cũng là cách hỗ trợ cơ thể duy trì thói quen đại tiện đều đặn.

Cà phê sáng không chỉ mang lại sự tỉnh táo mà còn vô số lợi ích cho sức khỏe. Bác sĩ Rosario Ligresti, Trưởng khoa Tiêu hóa, Trung tâm Y tế ĐH Hackensack (Mỹ), cho biết: Uống cà phê buổi sáng giúp nhu động ruột hiệu quả nhất vì trùng với thời điểm đại tràng hoạt động mạnh theo nhịp sinh học. 

Khi đó, cà phê như chất kích thích bổ sung, hỗ trợ cơ thể đào thải dễ dàng hơn, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

- Ảnh 1.

Cà phê không chỉ mang lại sự tỉnh táo mà còn vô số lợi ích cho sức khỏe

ẢNH: FREEPIK

Cà phê còn kích hoạt phản xạ dạ dày - đại tràng, giúp đẩy phân xuống trực tràng. Bác sĩ Kiran Sachdev (UCI, Mỹ) cho biết phản xạ này mạnh nhất buổi sáng. Nếu cà phê một mình chưa hiệu quả, hãy kết hợp uống cà phê cùng bữa sáng để kích hoạt phản xạ mạnh mẽ hơn. 

Uống cà phê khi bụng đói cũng có thể gây trào ngược, đầy hơi hoặc tiêu chảy ở một số người, vì vậy nên uống cà phê cùng hoặc sau bữa ăn

