126 tài xế đầu tiên tại Việt Nam tốt nghiệp khóa huấn luyện tài xế chuyên nghiệp

Sáng nay (26.11), Công ty cổ phần BE GROUP (đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe “be”) phối hợp cùng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH và Trường cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội tổ chức buổi Lễ bế giảng Khóa huấn luyện “Tài xế công nghệ (TXCN) chuyên nghiệp” đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong ngành gọi xe công nghệ.

Trước đó, hồi tháng 10, BE GROUP đã có buổi ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để từng bước công nhận, đánh giá và nâng cao kỹ năng nghề TXCN, đồng thời tôn vinh những đóng góp cho xã hội của lực lượng lao động này. Theo đó, một trong những bước đi tiên phong của thỏa thuận hợp tác - cuộc thi “Tay Lái Vàng” - mô hình thử nghiệm trước với các TXCN của “be”, lần đầu tiên được tổ chức nhằm tìm kiếm, đào tạo và tôn vinh người TXCN. Cuộc thi này không chỉ giúp các TXCN có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau và nhận về những phần thưởng giá trị, mà còn tạo được sự chú ý và công nhận từ cộng đồng về nghề TXCN.

Sau gần 2 tháng diễn ra sôi nổi, vượt qua 4 vòng thi cam go, 10 tài xế xuất sắc nhất đã lộ diện và nhận về tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Cũng trong sự kiện, 126 tài xế tham gia Vòng 3 của cuộc thi dưới hình thức khóa huấn luyện “TXCN chuyên nghiệp” đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra và được trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện “TXCN chuyên nghiệp” lần đầu tiên tại Việt Nam.

Khóa huấn luyện được sự hỗ trợ từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH và Trường cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội đã đem đến những kiến thức - kỹ năng cần thiết và quan trọng cho người TXCN, gồm: kiến thức lái xe đúng luật và an toàn, kỹ năng xử lý tình huống giao thông (giả định), nâng cao dịch vụ khách hàng, kiểm soát căng thẳng..

Giải Nhất Tay lái Vàng năm nay đã thuộc về tài xế beCar Phạm Quốc Chung với các kỹ năng ứng xử tình huống, dịch vụ khách hàng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp vượt trội

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc BE GROUP chia sẻ: "Là một trong những ứng dụng gọi xe thuần Việt tiên phong lấy tài xế làm gốc, chúng tôi vô cùng vinh dự vì được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội đồng hành phối hợp để triển khai cuộc thi Tay Lái Vàng. Đặc biệt, việc trở thành những người TXCN đầu tiên tại Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện TXCN chuyên nghiệp sẽ là nguồn động lực to lớn để anh em tài xế cố gắng hơn từng ngày trong việc cải thiện kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ với khách hàng. Chúng tôi tin rằng đây chính là yếu tố then chốt để nghề TXCN ngày càng được chuyên nghiệp hóa, phục vụ khách hàng tốt hơn và được xã hội nhìn nhận xứng đáng”.

Về phía Ủy ban ATGT Quốc gia, Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “An toàn giao thông là một mục tiêu toàn diện, đòi hỏi sự nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, của mọi cá nhân, tổ chức đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao và tin tưởng rằng chương trình phối hợp BE GROUP và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp sẽ giúp các lái xe công nghệ được đào tạo bài bản về kỹ năng lái xe an toàn, chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng từ đó tạo tiền đề để xây dựng lộ trình đưa lái xe công nghệ vào quy chuẩn, có quản lý nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông, từ đó tạo quy chuẩn để trở thành một nghề trong kỳ thi nghề quốc gia”.