Tạm dừng beFood, be dồn lực 'quyết đấu' Grab ở mảng vận tải

Sau gần 1 năm gia nhập thị trường với những thành tích đáng kinh ngạc trong lĩnh vực vận tải công nghệ beGroup rục rịch tuyên bố sắp triển khai thêm dịch vụ giao nhận đồ ăn beFood, đa dạng hóa thị trường. Tuy nhiên trong thông báo mới nhất, công ty cho biết sẽ tạm ngưng kế hoạch này với lý do dồn sức cho mảng vận tải.

Ngay lập tức, dư luận đặt nghi vấn về tiềm lực của be, khi cho rằng beGroup chưa đủ sức để lấn sân sang lĩnh vực mới, cạnh tranh với các đối thủ hiện nay trên thị trường. Trao đổi với Thanh Niên, đại diện “be” khẳng định toàn bộ bước đi đều nằm trong chiến lược chung của công ty, beFood chắc chắn vẫn sẽ ra đời nhưng không phải trong thời điểm này.

"Điểm lại 2019, chúng tôi có thể tự hào rất nhiều về những thành quả đã đạt được. “be” đã khẳng định mình đang là 1 "tay chơi" không hề nhỏ và không hề yếu trong cuộc đua giành thị trường lĩnh vực gọi xe công nghệ , khi đạt được những chỉ số mà chưa công ty nào trong ngành đạt được trong vòng 10 tháng”. Đơn cử, “be” đã vươn lên vị trí thứ 2 về thị phần và là công ty Việt Nam duy nhất nằm trong top 3 thị trường, theo khảo sát của ABI. Ngoài ra, “be” hiện có khoảng 350.000 chuyến xe được yêu cầu/ngày nhờ đội ngũ 50.000 tài xế, mở rộng 9 tỉnh thành và đã thực hiện tổng cộng 40 triệu chuyến đi. Với những bước đi đầu tiên vững chắc như vậy, be hoàn toàn tin tưởng có thể cải thiện hơn nữa vị trí của mình trên đường đua, rút ngắn khoảng cách với đơn vị đang giữ vị trí số 1 hiện nay là Grab" - vị này nhận định và cho biết thêm, sở dĩ “be” xác định dồn lực cho mảng vận tải trong thời điểm này là do đang có những động thái tích cực về sự ra đời của Nghị định 86.

be ngay từ khi thành lập đã chủ trương xây dựng các chính sách lấy tài xế làm gốc

Chia sẻ với Thanh Niên trước đó, CEO của beGroup - Trần Thanh Hải - cho biết ông luôn đau đáu với câu hỏi làm sao để giúp đỡ những người có điều kiện kém hơn, làm sao để các anh tài xế kiếm thêm được nhiều tiền hơn, được bảo vệ, an toàn hơn. Có một nghịch lý là tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các tài xế xe công nghệ đều làm full time (cả ngày), đầu tư phương tiện để chạy xe và khổ cực, vất vả nhưng không ai coi tài xế là một nghề chính thức. Họ chưa được bảo vệ, chưa được hưởng các chế độ ưu đãi như bao nghề khác. Điều này quá bất công.

"Do đó, be ngay từ khi thành lập đã chủ trương xây dựng các chính sách lấy tài xế làm gốc. Tổ chức chương trình đào tạo cho các tài xế nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và sự chuyên nghiệp, xây dựng chương trình bảo hiểm toàn diện, đóng thuế, đóng BHXH cho tài xế… Chúng tôi mong muốn nghề tài xế hay tài xế công nghệ không chỉ là một công việc tạm thời mà sẽ trở thành một nghề nghiệp chính thức được công nhận. Hiện be đang làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn thiện khung pháp lý về chế độ phúc lợi, BHXH cho anh em tài xế như những người lao động bình thường khác" - ông Hải thông tin.