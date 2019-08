Bình Dương đối thoại với doanh nghiệp

Theo đại diện DN Hàn Quốc , hiện nay các DN xứ sở “kim chi” đang đầu tư ở Bình Dương gặp khó khăn về vấn đề nguồn nhân lực, lao động. Trung bình trong 1 năm (từ năm 2014 đến nay) các DN thiếu khoảng từ 10-20% lao động. Do đó, đại diện DN Hàn Quốc đề nghị lãnh đạo Bình Dương cần có các chính sách hỗ trợ DN trong vấn đề nguồn nhân lực, lao động.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bình Dương đã tiếp thu trên 20 vấn đề do các DN nêu ra như: Thủ tục về việc bán DN, nhượng vốn, khám bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài, quyền lợi của DN khi bị thiệt hại về kinh tế do cúp điện đột xuất, an toàn giao thông, kẹt xe trên một số tuyến đường trọng điểm…