Công ty có nhiều dự án điện mặt trời sẽ lên sàn TP.HCM

Trong 6 tháng đầu năm 2019, GEG đã hòa lưới thành công 3 nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Đăk Nông, Long An và Bình Thuận, Như vậy công ty này đã có 5 nhà máy điện mặt trời đi vào hoạt động với tổng công suất đạt 260 MWp và tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng.

Công ty này cho biết mỗi dự án điện mặt trời hằng năm dự kiến đóng góp sản lượng từ 60 tới 103 triệu kWh với doanh thu ước tính 128 đến 220 tỉ đồng. Ước tính, thị phần điện mặt trời của GEG tại 5 tỉnh đang lần lượt là 100% tại Huế, 80% Gia Lai, 50% Long An, 40% Đăk Nông và 20% Bình Thuận.

Trong khi 6 tháng đầu năm thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng không tốt đến tình hình sản xuất của các nhà máy thủy điện thì các nhà máy điện mặt trời lại được hưởng lợi lớn. Chẳng hạn chỉ riêng lợi nhuận sau thuế của GEG trong quý 2 vừa qua tăng 144% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu bán điện của các nhà máy điện mặt trời Phong Điền (Huế), nhà máy điện Krông Pa (Gia Lai) vận hành từ quý 4/2018 và các nhà máy điện mặt trời khác gồm Đức Huệ 1, Hàm Phú 2, Trúc Sơn vừa đi vào hoạt động trong quý 2. Điều này giúp doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 của GEG đạt 513,5 tỉ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.