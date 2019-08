Doanh thu hàng tỉ đồng mỗi ngày nhờ điện mặt trời

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 của Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEG) công bố doanh thu 6 tháng đầu năm nay đạt 513,5 tỉ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Như vậy mỗi ngày GEG thu về hơn 2,85 tỉ đồng từ các nhà máy điện, trong đó sản lượng nhà máy điện mặt trời đã chiếm gần 60% tổng sản lượng điện của công ty. Mặc dù các chi phí như lãi vay, quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của GEG cũng đạt hơn 158 tỉ đồng, tăng 77,5% so với nửa đầu năm 2018. Công ty này cho biết lợi nhuận sau thuế chỉ riêng trong quý 2 vừa qua tăng 144% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu bán điện của nhà máy điện mặt trời Phong Điền (Huế), nhà máy điện Krông Pa (Gia Lai) vận hành từ quý 4/2018 và các nhà máy điện mặt trời khác gồm Đức Huệ 1, Hàm Phú 2, Trúc Sơn vừa đi vào hoạt động trong quý 2.

Tương tự, Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) cũng công bố tổng doanh thu 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 697 tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty này tăng vọt lên mức 70,3 tỉ đồng, gấp hơn 4,5 lần so với mức lãi 15,3 tỉ đồng của nửa đầu năm 2018. Trong đó riêng lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 bằng 454% so với quý 2/2018. Công ty này giải thích chủ yếu do chuyển nhượng một số khoản đầu tư tài chính mang lại hiệu quả tăng trưởng lợi nhuận cao. Thế nhưng, doanh thu mảng năng lượng sắp tới dự báo sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho công ty. Ví dụ chỉ riêng Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 có công suất 40,6 MWp đã hoạt động từ tháng 6 đến nay mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng/ngày. Đến cuối năm nay khi nhà máy điện mặt trời Long An 2 đi vào hoạt động thì BCG sẽ thu từ hai nhà máy này khoảng 1,7 tỉ đồng/ngày...