Cư dân Remax Plaza tố cáo chủ đầu tư làm ăn gian dối

Chung cư Remax Plaza, địa chỉ số 116 - 117 - 118 Bãi Sậy, phường 1, quận 6, TP.HCM do Công ty TNHH Sài Gòn Remax là chủ đầu tư (CĐT) được đưa vào vận hành và sử dụng từ ngày 12.9.2018. Mới đây, Báo Thanh Niên đã nhận được thư cầu cứu khẩn cấp từ các hộ dân đang sinh sống tại chung cư này.

Cụ thể, các hộ dân đã chấp nhận mức phí quản lý rất cao (16.500 đồng/m) và đóng ngay từ khi chung cư bắt đầu đi vào vận hành với cam kết sẽ được phục vụ như một căn hộ cao cấp . Khi mua nhà, CĐT quảng cáo rầm rộ rằng chung cư nhiều tiện ích, dân cư được cam kết đảm bảo về đời sống, an sinh xã hội tương xứng với số tiền bỏ ra cho căn hộ mang nhãn mác là "thương gia". Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ai biết phòng sinh hoạt cộng đồng ở đâu, khi nào hoàn thiện và có thể sử dụng dù nó là hạng mục bắt buộc của tất cả các tòa nhà chung cư. Từng ngày, căn hộ mất dần đi những tiện ích như máy lạnh phòng gym bị tháo, nhân viên hồ bơi nghỉ việc, chất lượng nước hồ bơi không đảm bảo, đèn hành lang một số tầng không sáng, thang máy không đảm bảo an toàn... Thậm chí nhiều cư dân đang vô cùng lo lắng về việc tất cả nhân viên của CĐT sẽ rút khỏi tòa nhà. "Khi đó cuộc sống chúng tôi sẽ không còn được đảm bảo, an toàn bị đe dọa. Có nhà không dám ở, không dám về vì nỗi lo cho bản thân và gia đình " - đơn thư nêu rõ.