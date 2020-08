Cuối năm nay hoàn thành giai đoạn 1 nâng cấp đường băng sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực của 3 nhà thầu thi công, đến nay đã vượt tiến độ 18%. Tuy nhiên, qua báo cáo của các đơn vị tại cuộc họp, dự án còn nhiều vướng mắc, trong đó cần bổ sung thêm kinh phí để hoàn thành giai đoạn 1. Việc này, Bộ trưởng cho biết sẽ báo cáo, tham mưu để Chính phủ quyết định bổ sung vốn, toàn bộ vốn của giai đoạn 1 sẽ được bố trí trong năm nay.

Liên quan hệ thống đèn chiếu sáng cho đường hạ cất cánh sân bay Tân Sơn Nhất , Bộ trưởng giao cho Cục Hàng không, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam , Tổng công ty Cửu Long, Tổng công ty Quản lý bay và các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế tổ chức cuộc họp vào đầu tháng 9, để xem xét về công nghệ , sao cho hệ thống thiết bị mới và cũ đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng bộ khi vận hành. Hồ sơ thiết kế của hệ thống thiết bị phải được trình trong tuần đầu tháng 9, không để chậm trễ. Vấn đề an ninh, an toàn, Bộ trưởng nhắc nhở các đơn vị liên quan cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra sự cố trong quá trình thi công, nhất là trong giai đoạn hiện nay đang mùa mưa giông.