Dâu tây Trung Quốc lại vào Đà Lạt qua sân bay Liên Khương

Công an H.Đức Trọng cho biết vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 25.4, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện phối hợp với lực lượng an ninh Cảng hàng không Liên Khương tiến hành kiểm tra tại khu vực hàng hóa đến Cảng hàng không, phát hiện 13 thùng xốp bên trong có chứa tổng cộng 214 kg dâu tây. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số dâu tây này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đáng nói, bên ngoài hộp chứa dây tây có chữ nước ngoài (Trung Quốc), không có tem, nhãn mác tiếng Việt và không có hạn sử dụng. Số dâu tây này nghi có xuất xứ từ Trung Quốc.