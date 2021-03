Điện chạy “bở hơi tai” theo chính sách

TS Ngô Đức Lâm, thành viên Liên minh năng lượng bền vững VN - nguyên Phó viện trưởng Viện Năng lượng, cũng đánh giá với năng lượng tái tạo, một vấn đề cần nghiên cứu lúc này là phát triển đến mức nào để bảo đảm an ninh năng lượng. Ông nói: “Thực tế, trong phát triển năng lượng, ngoài bảo đảm an ninh năng lượng như nói trên thì còn phải bảo đảm yếu tố kinh tế. Hệ thống đường truyền tải của chúng ta nếu dùng điện tái tạo không thì tính ổn định không cao. Ban ngày có nắng thì điện có, nhưng ban đêm lại không. Trong khi tính ổn định đường truyền tải mỗi năm chỉ mất điện không quá 12 - 20 giờ, Pháp thiết kế chỉ mất 2 giờ/năm, Hàn Quốc cũng 20 giờ/năm. Trong khi mỗi năm có 8.000 giờ, quy định mất không quá 20 giờ thì cực kỳ khó và áp lực lớn. Như vậy, việc thay đổi có thể hiểu nhằm bảo đảm 2 tiêu chí: an ninh năng lượng và hiệu quả kinh tế”.