Doanh nghiệp bất động sản bức xúc vì bị 'loại' khỏi danh sách ưu đãi lãi suất

Mới đây các ngân hàng đồng loạt công bố các gói hỗ trợ như giảm lãi, cho vay ưu đãi lãi xuất 4%/năm. Tuy nhiên đối tượng ưu tiên chỉ gồm các doanh nghiệp dệt may, da giày, dược, vật tư y tế, thương mại phân phối, bán lẻ, lúa gạo, thủy sản, vật tư nông nghiệp, vận tải, hàng tiêu dùng thiết yếu… Các ngân hàng còn lưu ý, việc giảm lãi suất trên không áp dụng với các khoản vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản, vay cầm cố giấy tờ có giá… Điều này đã vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

“Khi tôi hỏi thăm thông tin bên lề thì được phản hồi là để chống đầu cơ. Thực hư quan điểm này của ngân hàng không biết có chính xác không nhưng cách mà ngân hàng đang phân biệt khách hàng là không công bằng. Còn nhớ rất lâu trước đây bất động sản bị quy chụp không khác gì tội đồ, "lên bờ xuống ruộng" bởi các chính sách siết chặt. Sau một thời gian dài đấu tranh, cuối cùng bất động sản được trả về đúng vị trí của nó khi được thừa nhận đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp khoảng 11% GDP và có tác động đến hơn 200 ngành nghề khác nhau. Vậy mà bây giờ khi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực này gặp khó lại bị thẳng thắn quy chụp là đầu cơ và bị bỏ rơi. Cái thành kiến này chẳng lẽ mãi vẫn không thay đổi được”, bà Hương bức xúc và khẳng định, một dự án bất động sản khi phát triển hoàn thiện tạo ra bao nhiêu sản phẩm, tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm, chưa kể các đóng góp thay đổi về môi trường sống, chất lượng sống cho người dân, đóng góp rất lớn cho ngân sách mà không được thừa nhận và hỗ trợ là không ổn. Gần đây nhất trong báo cáo khoản thu ngân sách lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2021 chính là từ chứng khoán và bất động sản.

Lãnh đạo một tập đoàn bất động sản nói rằng, việc loại trừ bất động sản là điều quá bất hợp lý bởi với các ngành đang được ưu đãi, dịch bệnh càng nặng nề, càng kéo dài thì họ càng có lợi nhuận, doanh thu cao vì họ là những ngành nghề được ưu tiên, tạo điều kiện để kinh doanh và thực tế là có thể sống được, thậm chí sống khỏe trong đại dịch. Trong khi đó, ngành bất động sản gần như chết lâm sàng. Dẫn chứng chuỗi Bách hóa Xanh vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 7 với kỷ lục mới khi doanh thu gần 4.240 tỉ đồng, tăng 55% so với tháng 6 và tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt hơn 2,1 tỉ đồng một tháng, cao nhất từ trước tới nay. Tính lũy kế 7 tháng, chuỗi Bách hóa Xanh ghi nhận doanh thu hơn 17.600 tỉ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Hay như các hãng dược, nhà thuốc doanh thu khủng, kiếm siêu lợi nhuận khi biến thể dịch Covid-19 lan rộng… vị này kết luận : “Trong khi các lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, du lịch gần như chết đứng gần 2 năm nay vì dịch Covid-19 thì không được hỗ trợ còn các ngành vẫn hoạt động được, có doanh thu thậm chí lãi lớn khi dịch bệnh bùng phát thì được hỗ trợ. Không những vậy, khi dịch bệnh bùng phát, Chính phủ, các địa phương kêu gọi hỗ trợ thì các doanh nghiệp bất động sản cũng là đi đầu, đóng góp nhiều nhất cả về vật chất, con người nhưng lại không nhận được sự hỗ trợ là quá vô lý, quá phi lý không thể chấp nhận được”.