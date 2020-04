Doanh nghiệp thủy sản xin miễn lãi suất vay dài hạn đầu tư kho lạnh

Vào ngày 30.3, VASEP đã cùng Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam gửi công văn tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các bộ ngành liên quan đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất, xuất khẩu thủy sản, dệt may và da giày. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên toàn thế giới, đặc biệt dịch bệnh đã bùng phát tại các quốc gia như Trung Quốc , c hâu Âu , Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản… là những thị trường lớn và trọng điểm xuất khẩu của 3 ngành này. Rất nhiều đơn hàng của các doanh nghiệp đã bị hủy, hoãn giao hàng , không ký tiếp đơn hàng mới và chậm thanh toán dẫn đến thiếu hụt dòng tiền, nguy cơ đứt thanh khoản.