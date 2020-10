Đón cơ hội từ phục hồi sớm

Từ đầu tháng 2, ngay sau khi được Tổ chức Y tế thế giới đánh giá cao trong việc khống chế dịch Covid-19, số ca nhiễm được khống chế, số bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện đạt gần tuyệt đối, ngành du lịch Việt Nam đã nhanh chóng kích hoạt chiến dịch “Việt Nam - Điểm đến an toàn” nhằm tạo một chiến dịch truyền thông trong cả nước và toàn ngành du lịch, tạo sự ổn định, đà phục hồi cho ngành du lịch sau khi kết thúc dịch Covid-19. Theo đó, Tổng cục Du lịch phối hợp cùng các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch xây dựng tiêu chí về “Du lịch Việt Nam an toàn” nhằm truyền thông phá bỏ rào cản tâm lý người dân, khách du lịch về việc không an toàn khi đi du lịch tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đồng thời kích cầu du lịch nội địa, tháo gỡ khó khăn cho các điểm đến, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các địa phương. Song song đó là khôi phục hoạt động du lịch bình thường tại các địa phương, điểm đến không có dịch Covid-19 và xây dựng bản đồ số cung cấp thông tin chính xác về các vùng du lịch, điểm đến an toàn cho du khách trên ứng dụng dành cho thiết bị cầm tay thông minh.