Dự án The Lotus Center 1,9 ha của Vimefulland tại Tây Hồ thi công không phép

Tuy nhiên, đại diện UBND phường Phú Thượng cho biết, chủ đầu tư đã cho thi công một số hạng mục tại dự án The Lotus Center khi chưa có giấy phép xây dựng. Theo đại diện này, UBND phường Phú Thượng đã lập biên bản yêu cầu các đơn vị chỉ thi công dự án khi có giấy phép xây dựng.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng thi công , chủ đầu tư phải có văn bản giải trình sau khi UBND phường Phú Thượng có biên bản kiểm tra hiện trạng lô đất ký hiệu TM01 thuộc dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, phát hiện chủ đầu tư dự án là CTCP Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex thi công phần cứng hệ thống thoát nước. TM01 là lô đất triển khai dự án The Lotus Center.

Đến tháng 4.2018, chủ đầu tư có công văn gửi Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh chức năng ô đất trên sang căn hộ du lịch , văn phòng lưu trú, với cam kết sử dụng kinh doanh lưu trú du lịch ngắn hạn, không hình thành đơn vị ở; tầng cao công trình tối đa 40 tầng, mật độ xây dựng khối cao tầng tối đa 40%. Tuy nhiên, đề xuất điều chỉnh không thực hiện được do cư dân sinh sống tại Ciputra có ý kiến trái chiều, lo ngại việc tăng tầng sẽ khiến quy hoạch đô thị kiểu mẫu ở Hà Nội bị phá vỡ.

Trong văn bản phản hồi, Bộ Xây dựng cho hay, hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với condotel, officetel vẫn được giao cho Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu để ban hành.

Trước The Lotus Center, một dự án khác do CTCP đầu tư Bất động sản Thanh Trì thuộc Vimefulland làm đại diện chủ đầu tư là The Eden Rose (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng bị khách hàng tố nhiều vi phạm.