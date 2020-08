Gần 20 tỉ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam sau 8 tháng

Trong đó, vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm vẫn lên mạnh bất chấp Covid-19 . Cụ thể, có 1.797 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 9,73 tỉ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư tăng chủ yếu là do dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp mới với tổng vốn đầu tư 4 tỉ USD, chiếm 41,1% tổng vốn đăng ký mới. Đồng thời, có 718 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 4,87 tỉ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn điều chỉnh trong 8 tháng tăng do có dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam VN tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Thái Lan điều chỉnh tăng vốn thêm 1,386 tỉ USD và dự án Khu Trung tâm đô thị tây hồ Tây ( Hàn Quốc ) tăng vốn thêm 774 triệu USD.