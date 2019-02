Giá vàng lên 'đỉnh' trong 10 tháng

Giá mua vàng SJC vượt 37 triệu đồng/lượng

Sáng 20.2, giá vàng miếng SJC tăng 270.000 - 300.000 đồng/lượng so với mức giá chiều 19.2, giá mua vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC lên 37,07 triệu đồng/lượng, giá bán lên 37,27 - 37,29 triệu đồng/lượng. Một số công ty kinh doanh vàng trên thị trường đẩy giá mua vàng miếng SJC lên mức khá cao như tại Doji có giá mua 37,15 - 37,18 triệu đồng/lượng; tại Công ty Phú Quý SJC có giá 37,12 triệu đồng/lượng; Eximbank là 37,13 triệu đồng/lượng… Trong khi giá bán vàng miếng của các đơn vị này chỉ xoay quanh mức 37,2 - 37,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 (mặt hàng tiêu thụ khá mạnh trong ngày vía Thần tài) cũng tăng khá cao. Công ty SJC đưa ra giá bán từ 37,49 - 37,59 triệu đồng/lượng, giá mua thấp hơn giá bán 400.000 - 500.000 đồng/lượng, ở mức 37,09 triệu đồng/lượng (ngang bằng với giá mua vàng miếng SJC). Riêng giá mua vàng nguyên liệu (bóng đẹp, bóng phân) xấp xỉ với giá vàng miếng SJC, mua vào ở mức 36,006 - 36,106 triệu đồng/lượng, giá bán ra 37,1 - 37,2 triệu đồng/lượng.

Mãi lực vàng trong 4 ngày trở lại đây của các tiệm kinh doanh vàng (từ sau ngày Thần tài đến nay) sụt giảm hẳn. Các tiệm vàng trên đường An Dương Vương, Q.5, TP.HCM (khu vực chợ An Đông) mở cửa rất trễ hoặc đóng cửa sớm vì ít khách mua.

Dự báo giá thế giới tăng

Giá vàng thế giới tăng là nguyên nhân đẩy giá trong nước tăng vọt. Sáng 20.2, giá vàng thế giới tăng 17 USD/ounce so với chiều 19.2, lên 1.346 USD/ounce. Vàng tăng do USD giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index sau khi tăng lên mức 97,1 điểm đã đổ đèo giảm nhanh về mức 96,4 điểm.

Đồng bạc xanh không được hỗ trợ bởi các thông tin từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn chưa tích cực. Đồng thời giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ dừng việc tăng lãi suất nếu cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc có những thông tin tích cực.

Chính vì các ngoại tệ khác trên thị trường quốc tế tăng giá nên tỷ giá quy đổi ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại sáng 20.2 tăng so với chiều 19.2. Chẳng hạn bảng Anh tăng 370 đồng, giá mua - giá bán lên 29.984 - 30.464 đồng; đô la Úc tăng 130 đồng, lên 16.449 - 16.729 đồng; euro tăng 115 đồng, lên 26.144 - 26.877 đồng…

Ngược chiều so với giá vàng, giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do ngày 20.2 tiếp tục giảm thêm 5 - 10 đồng/USD, giá mua USD tự do còn 23.185 đồng/USD, giá bán còn 23.200 đồng/USD. Giá bán USD tự do thấp hơn giá trong ngân hàng thương mại từ 40 - 50 đồng nhưng giá mua cao hơn từ 25 - 35 đồng. Vietcombank, Eximbank mua USD với giá 23.140 - 23.160 đồng, bán ra 23.240 - 23.250 đồng. Ngân hàng Nhà nước cũng đã giảm tỷ giá trung tâm 2 đồng, xuống còn 22.905 đồng/USD.

Ông Dương Anh Vũ - Trưởng phòng phân tích Công ty CP đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam (VGB) dự báo về mặt kỹ thuật giá vàng thế giới có thể sẽ còn tăng thêm từ 30 - 40 USD/ounce so với mức giá hiện nay. Từ nay đến ngày 1.3, thông tin về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc không ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng nhưng thông tin tích cực hay tiêu cực cũng sẽ tác động đến giá USD, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá vàng.