Giá xăng dầu ngày 4.7.2020: Lặng sóng sau dự báo đến 2020 phục hồi

Cả hai hợp đồng dầu thô giảm nhẹ sau khi kết thúc phiên cuối tuần, nhưng vẫn ở mức cao trên 40 USD/thùng. Trước đó, các nhà phân tích tại Goldman Sachs ước tính nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 8% trong năm nay, tăng trở lại 6% vào năm 2021 và hồi phục hoàn toàn về mức trước đại dịch vào năm 2022.

Chuyên gia phân tích, xăng sẽ phục hồi nhu cầu nhanh nhất trong số các sản phẩm nhiên liệu do hoạt động đi lại gia tăng. Người dân sẽ chuyển từ giao thông công cộng sang phương tiện cá nhân. Cùng với đó, thay vì du lịch bằng hàng không, họ dùng ô tô nhiều hơn để du lịch nội địa, đặc biệt là ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc . Còn nhu cầu dầu diesel sẽ phục hồi như thời điểm năm 2019 khi chi tiêu của các chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng tăng trở lại. Theo AFP, Goldman Sachs cũng cảnh báo nhu cầu nhiên liệu máy bay là ảm đạm nhất, nếu không có vắc-xin phòng ngừa Covid-19 . Phân tích của Goldman Sachs cho thấy, nhu cầu nhiên liệu máy bay sẽ quay trở lại mức trước Covid-19 sớm nhất là trước năm 2023.

Cả hai hợp đồng giá dầu Brent và WTI tăng vọt lần lượt hơn 80% và 91% trong quý 2 năm nay, tuy nhiên, cả hai vẫn nằm trong vùng giá giảm, với mức giảm hơn 1/3 so với giá dầu đầu năm.

Cuối tháng 6 vừa qua, tập đoàn dầu khí đá phiến lớn nhất nước Mỹ là Chesapeake Energy đã nộp đơn xin phá sản do nợ nần và do tác động của virus corona đối với ngành năng lượng. Sau đó 1 ngày, ngày 29.6, ông lớn trong ngành dầu khí thế giới BP cũng công bố việc bán các hoạt động hóa dầu của tập đoàn cho tập đoàn Ineos của Anh với giá 5 tỉ USD. Ngoài BP, các công ty dầu khí khác của Anh như IGas Energy của Anh tuyên bố tạm thời đóng cửa một số mỏ dầu khí để giảm sản lượng do giá dầu và khí tự nhiên lao dốc vào đầu tháng 5. Trước đó, cuối tháng 4, Tập đoàn khoan dầu Diamond Offshore, Tập đoàn dầu khí đá phiến Whites của Mỹ cũng đã nộp đơn xin phá sản dưới áp lực kép đại dịch và cuộc chiến giá dầu . Bên cạnh đó, theo các công ty dịch vụ dầu khí của Mỹ, số lượng giàn khoan hoạt động tại Mỹ đang giảm thê thảm, các hoạt động dịch vụ dầu khí tại Mỹ và Canada dự kiến giảm 2/3 số giàn khoan trong quý 4 năm nay.