Gỗ dán nước ngoài núp bóng xuất xứ Việt

Hiện nay xuất khẩu gỗ dán vào Mỹ không bắt buộc phải có C/O mà chỉ khi nhà nhập khẩu yêu cầu thì DN nội mới phải tiến hành xin Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) cấp. Bởi vậy, dù số liệu của cơ quan hải quan và ngành công thương về mặt hàng này rất cao nhưng theo VCCI, năm 2018, cơ quan này chỉ cấp 395 bộ C/O cho gỗ dán đi Mỹ với giá trị hơn 20 triệu USD, tăng 60% so với 2017. Trong 4 tháng đầu 2019, số bộ C/O được cấp ra là 1.037 bộ, trị giá 42,2 triệu USD.