Hà Nội: Doanh nghiệp gặp khó vì cấp luồng xanh chậm chạp

Theo quy định, các phương tiện được phép hoạt động tại Hà Nội gồm: xe chở hàng hóa đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa trên luồng xanh quốc gia (dành cho các phương tiện ưu tiên lưu thông qua khu vực phòng chống dịch Covid-19 ), có lộ trình đi qua Hà Nội; xe chở hàng hóa thiết yếu cho Hà Nội của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và phục vụ các công trình xây dựng được phép hoạt động; xe chở người và các phương tiện phục vụ, hoạt động công vụ cho các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng.

Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp (DN) phản ánh xe chở hàng hóa thiết yếu, đưa đón cán bộ, nhân viên... không thể vào được TP, phải nằm chờ cả đêm 24 đến sáng 25.7, do việc đăng ký luồng xanh bị “tắc”. DN đã đăng ký luồng xanh thì không được, gọi theo số hotline Sở GTVT Hà Nội nhưng không ai nghe máy. Đáng chú ý, nhiều xe không vào nội đô Hà Nội mà chỉ có lộ trình đi qua, như xe từ Bắc Ninh, Lạng Sơn chở hàng hóa đi Hải Phòng hay các tỉnh phía nam, nhưng vẫn bị ùn tắc do không có luồng xanh

Nhiều DN bức xúc, không biết liên hệ với ai, đã cầu cứu trên trang cá nhân của ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Theo ông Khuất Việt Hùng, hiện có hơn 10.000 hồ sơ gửi về Sở GTVT Hà Nội, trong khi đó năng suất duyệt 1 ngày chỉ được 2.000 hồ sơ. Ngành giao thông đang tăng cường lực lượng để hỗ trợ “chia lửa” cho Hà Nội, giải tỏa tắc nghẽn cũng như thời gian chờ đợi cho các DN.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về việc Hà Nội đã cấp được bao nhiêu xe thuộc diện luồng xanh so với số xe đăng ký, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, cho rằng “nên hỏi Tổng cục Đường bộ”. Lý do, việc đăng ký cấp luồng xanh trên cùng một hệ thống do Tổng cục Đường bộ quản lý, DN có thể đăng ký online từ bất kỳ địa phương nào. Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng cục phó Tổng cục Đường bộ, việc cấp luồng xanh do các Sở GTVT cấp. “Ngày đầu giãn cách có thể nhiều nên phải mất thời gian để xử lý, rất mong các DN chia sẻ”, bà Hiền nói.

Để giải tỏa cho các xe vận tải hàng hóa không có lộ trình đi vào Hà Nội, hôm qua, Tổng cục Đường bộ cũng đã công bố lộ trình phân luồng từ xa, tránh việc ùn tắc khi phải đi qua các chốt kiểm dịch tại cửa ngõ Hà Nội.

* Cũng trong hôm qua, Sở Tư pháp Hà Nội công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid -19, trong đó mức phạt tiền cao nhất là 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự (chi tiết xem trên thanhnien.vn). Riêng hành vi không đeo khẩu trang, ra ngoài khi không cần thiết, bị phạt cao nhất 3 triệu đồng.