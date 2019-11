Hai bộ bắt tay tính chuyện nhập khẩu thịt heo

Trong thông báo phát đi, Bộ Công thương nêu rõ, giá thịt heo từ tháng 6 tăng mạnh và đến tháng 10 tăng đến 30% so với tháng 9. Nguyên nhân của việc tăng giá là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm vào Việt Nam từ đầu năm nay và đến cuối tháng 6 đã lan rộng, bùng phát trên phạm vi toàn quốc. Hiện số heo mắc bệnh và tiêu hủy lớn cùng với việc không thể tái đàn ở các vùng dịch trong những tháng tiếp theo do dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam chưa được khống chế, chưa có vắc xin chống dịch đã tác động lớn đến nguồn cung thịt cho thị trường trong nước. Còn thống kê của Tổng cục Thống kê - Bộ KH-ĐT, đàn heo cả nước tháng 10 giảm mạnh 20% so với cùng thời điểm năm trước.