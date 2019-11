Hàng Trung Quốc ồ ạt đội lốt hàng Việt để né thuế

Thông tin trên được ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết tại hội thảo “ Kinh nghiệm quốc tế về ngăn chặn gian lận xuất xứ , chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại” do cơ quan này phối hợp cùng Bộ Công thương và USAID (Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ) tổ chức ngày 14.11.

Theo ông Tuấn, vụ điển hình Cục Hải quan TP.HCM vừa bắt giữ là lô hàng của Công ty TNHH B. tạm nhập từ Trung Quốc và tái xuất sang Mỹ. Cụ thể, doanh nghiệp (DN) này khai báo hàng là cáp internet nhưng qua kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu, các sợi cáp quang mang hiệu Monster, trên bao bì sản phẩm có in sẵn dòng chữ “Made in Vietnam”.

Ngày 9.10, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng phát hiện bắt giữ lô hàng của một công ty. Theo khai báo hàng là quần áo nam nữ, xuất xứ Trung Quốc (có C/O mẫu E). Kết quả kiểm tra, ngoài một số mặt hàng quần áo xuất xứ ghi Trung Quốc (China), có 3.000 quần áo trên tem/mác thể hiện “Made in Vietnam” và 5.000 quần áo khác thể hiện “Made in Korea”.