Khi các 'đại gia' bắt tay nhau

Giữ sân chơi cho hàng Việt

Tháng cuối cùng của năm 2019, thị trường bán lẻ nội địa bỗng lên cơn sốt trước thông tin Vinmart - hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam, sáp nhập vào công ty tiêu dùng của Masan . Sốt cũng dễ hiểu, một bên là Vinmart của tỉ phú USD Phạm Nhật Vượng , cái tên thống trị bảng xếp hạng người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam cả thập niên qua và cũng là người đứng đầu danh sách tỉ phú USD Việt Nam trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới do tạp chí Forbes bầu chọn với tài sản gần 10 tỉ USD; một bên là Masan của ông Nguyễn Đăng Quang, cũng đã 2 năm liên tiếp được xếp hạng tỉ phú USD và là người giàu thứ 4 Việt Nam. Nếu tỉ phú USD Phạm Nhật Vượng được biết đến với một loạt các thương hiệu mang tên Vin "phủ sóng" từ ăn, học, giải trí, đi lại... qua câu ví von nổi tiếng "ở Vinhomes, du lịch Vinpearl, học Vinschool, chữa bệnh Vinmec, đi siêu thị Vinmart, lái xe VinFast..." thì các sản phẩm tiêu dùng nước tương, nước mắm, mì gói, thịt heo, cà phê, bia... của đại gia kín tiếng người Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cũng hiện diện hằng ngày trong mâm cơm của mỗi gia đình Việt.

Thực tế thì chỉ background của 2 tỉ phú USD này thôi cũng đủ gây sốt, chưa kể đến cú "bắt tay" chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện thị trường bán lẻ tiêu dùng trong nước nói trên. Bởi ở bất kỳ nền kinh tế nào, hệ thống phân phối đều được coi là huyết mạch tiếp sức cho sản xuất. Điều này càng đúng với thị trường Việt Nam, nơi các thương hiệu bán lẻ ngoại vẫn đang ra sức bành trướng quy mô, ở nhiều thời điểm thậm chí chèn lấn doanh nghiệp nội. Theo chân họ là hàng Thái, Nhật, Hàn, Pháp, Mỹ... tràn ngập thị trường, o ép sản xuất trong nước. Đỉnh điểm là việc Big C tuyên bố dừng bán hàng may mặc Việt Nam hồi tháng 7.2019 cho thấy, nếu không làm chủ được hệ thống bán lẻ thì có sản xuất, có xây dựng được thương hiệu cũng không bán được hàng, cũng mất thị trường. Đây là lý do 5 năm trước, Vingroup đầu tư vào bán lẻ. Đến nay thì Vingroup đã "bước đầu hoàn thành sứ mệnh". Đó là xây dựng thành công Vinmart trở thành hệ thống bán lẻ theo tiêu chuẩn quốc tế, có quy mô lớn nhất Việt Nam. Không chỉ đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài, giành và giữ được thị phần cho người Việt mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất nội địa cùng phát triển. Masan với hàng loạt sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, càng ý thức hơn hết điều này. Việc sáp nhập sẽ giúp Masan tận dụng được tối đa hệ thống Vinmart trong phân phối hàng hóa của mình và viết tiếp sứ mệnh giữ thị trường nội địa cho hàng Việt mà Vingroup đã xây dựng thành công.