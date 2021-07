Không đáp ứng được '3 tại chỗ', tư vấn tuyến metro số 1 phải giám sát online

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) - chủ đầu tư dự án tuyến metro số 1 - cho biết hiện nay, tư vấn chung NJPT đã có công văn thông báo đến chủ đầu tư về việc tạm ngưng tiến hành công việc do chưa kịp thời bố trí đáp ứng phương châm “3 tại chỗ” theo chỉ thị của UBND TP và Sở Xây dựng.

Đối với công tác giám sát thi công gói thầu CP1a - Thi công ngầm, một số chuyên gia của tư vấn NJPT chuyển sang hình thức làm việc online, kiểm soát công trường qua camera liên tục. Đồng thời, vẫn giám sát các hạng mục thi công quan trọng như: backfill khu vực Lê Lợi, đổ bê tông bảo vệ chống thấm, đổ bê tông lót cho các hố đào lối lên xuống số 2 để tránh sạt lở.

Tại công trường gói thầu CP1a vẫn tiếp tục tiến hành thi công các hạng mục chính và đảm bảo các biện pháp phòng dịch, cũng như giữ khoảng cách trong thi công…

Cũng theo MAUR, đối với công tác giám sát thi công gói thầu CP2 - thi công đoạn trên cao và Depot: một số chuyên gia và giám sát thuộc đối tượng F2, F3 chuyển sang làm việc online để đảm bảo tuân thủ phòng dịch. Công tác giám sát các hạng mục thi công vẫn tiếp diễn như kiến trúc hoàn thiện các nhà ga, thi công hệ thống thoát nước.

Tư vấn NJPT vẫn tiến hành kiểm tra giao nhận thiết bị và tiến hành công tác giám sát, kiểm tra hệ thống đường ray, chứng kiến thí nghiệm đối với gói thầu CP3 - cơ điện và đầu máy toa xe.

Đại diện MAUR thông tin công tác thi công tại dự án vẫn được tiếp diễn do trong tháng 5, đơn vị này đã phối hợp với tư vấn và các nhà thầu lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong tình trạng Covid-19 ảnh hưởng dự án. Do đó trong những ngày gần đây, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã yêu cầu tư vấn NJPT và toàn bộ các nhà thầu của dự án kích hoạt ngay kế hoạch ứng phó khẩn cấp để vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch, vẫn nỗ lực duy trì tối đa tiến độ dự án.