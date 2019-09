Không thể du di với ô nhiễm

Ngoài ra, hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả còn có: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu tang vật, tạm đình chỉ hoạt động. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Tuy nhiên, luật Xử phạt vi phạm hành chính chỉ quy định biện pháp cưỡng chế đối với việc thu tiền phạt; cưỡng chế một số biện pháp khắc phục hậu quả... mà chưa quy định về cưỡng chế thi hành biện pháp đình chỉ hoạt động. UBND TP.HCM đã từng kiến nghị Bộ TN-MT bổ sung biện pháp ngừng cung cấp điện, nước cho các cơ sở gây ô nhiễm mà không khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, việc này chưa thể thực hiện được.

Còn theo PGS-TS Lê Anh Tuấn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu về biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ), việc vẫn còn tồn tại hàng ngàn cơ sở sản xuất trong các khu dân cư ở Hà Nội và TP.HCM sẽ là nguy cơ rất lớn cho môi trường, cho an toàn của người dân. Trong khi đó sản xuất tại các khu công nghiệp tập trung với hệ thống xử lý nước thải, xử lý ô nhiễm không khí hay an toàn về cháy nổ được đảm bảo hơn. Vì vậy không nên du di và lơ là trong công tác thúc đẩy di dời hoặc chuyển đổi các cơ sở sản xuất này lâu hơn. “Nhiều nước áp dụng biện pháp rút giấy phép hoạt động nếu DN vi phạm về quy định bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm. Đặc biệt là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong khu dân cư thì các nguy hại đó rất lớn nếu có vấn đề xảy ra. Thời gian qua chính quyền địa phương còn chưa cương quyết. Khi chúng ta buộc phải lựa chọn giữa chính sách có thể gây thiệt hại cho một số gia đình vì phải di dời hay chuyển đổi sản xuất với việc có thể gây hại lớn hơn về môi trường, đảm bảo an toàn cho cộng đồng thì sẽ thấy rõ điều gì cần làm, không thể buông lỏng nữa”, TS Lê Anh Tuấn nói.