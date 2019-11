Lại chuyện bà bán phở sẽ thành giám đốc

Lý do theo bà Sáng, bà bán tại nhà, mỗi ngày chỉ vài tiếng, trong 10 nhân viên thì có tới 3 người trong nhà. Cũng vì bán tại nhà, thỉnh thoảng bà lại đóng cửa, khi thì vì trời mưa ít khách, khi thì vào ngày ăn chay, có khi chẳng vì lý do gì nhưng bà ưng thì bán, không thì nghỉ mệt. "Phục vụ cũng toàn người quen, trả công nhật, chúng tôi có biết gì đâu mà doanh với nghiệp. Hẻm này dài chưa đầy 50 m có hàng chục quán ăn sáng, ai cũng "sợ" làm giám đốc", bà Sáng nói.

Chủ cơ sở may mặc D.T tại Q.8, TP.HCM, bà Thanh Trang cũng cho biết, gia đình bà có hơn chục thợ may, chồng làm chủ hộ sản xuất nhưng điều hành chính là bà. Sáng bà Trang phải tự ra mẫu, chuyển mẫu cho thợ cắt may. Trưa lo cơm nước cho thợ, chiều lo giao hàng về tỉnh. Bà Trang chia sẻ: “Chúng tôi đăng ký hộ kinh doanh từ 15 năm nay. Không giàu nhưng duy trì nguồn thu nhập ổn định đảm bảo đời sống cho hơn 10 công nhân làm việc hằng ngày. Cơ sở nhỏ gọn, nên đóng theo thuế khoán khoảng 2,2 triệu đồng/tháng, thuế môn bài đóng mỗi năm 10.000 đồng, thuế xuất theo hóa đơn cũng từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Hơn năm nay, cơ sở may D.T cũng được trên quận vận động lên DN nhưng nhiều tháng mùa mưa sản xuất cầm chừng, chỉ có 2 thợ làm, lên DN “lấy gì mà sống” khi phải nuôi thêm bộ phận kế toán, thủ quỹ, hành chính...”.