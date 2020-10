Lãi vay 0% có khả thi?

Đã có 4 gói hỗ trợ khác nhau Trong một báo cáo mới đây của Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV, Chính phủ Việt Nam đã có 4 gói hỗ trợ với tổng giá trị thực - tổng chi phí mà Chính phủ và hệ thống các tổ chức tín dụng cam kết bỏ ra - ước tính khoảng 181.400 tỉ đồng, tương đương khoảng 3% GDP năm 2019. Trong đó gói hỗ trợ tài khóa khoảng 73.100 tỉ đồng; gói hỗ trợ tiền tệ - tín dụng giá trị ước tính 36.600 tỉ đồng; gói an sinh - xã hội thực tế có giá trị khoảng 45.800 tỉ đồng (chứ không phải 62.000 tỉ đồng do chi phí của gói hỗ trợ cho vay trả lương về bản chất chỉ là phần tiền lãi không tính do LS là 0%); các gói hỗ trợ khác với tổng giá trị 26.000 tỉ đồng như giảm tiền điện, dịch vụ viễn thông. Trong 4 gói hỗ trợ thì gói tiền tệ - tín dụng và giảm tiền điện đạt kết quả khả quan, các gói còn lại rất chậm và còn vướng mắc, cần sớm khắc phục. Trong các gói hỗ trợ trên, gói tín dụng 16.000 tỉ đồng cho vay LS 0% hỗ trợ trả lương vẫn chưa giải ngân được do điều kiện đặt ra chưa phù hợp, chưa sát thực tiễn; quy trình, thủ tục phức tạp, xử lý lâu khiến DN e ngại. Ngoài kiến nghị Chính phủ cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ hiện tại, như đã được nhận diện trong thời gian qua, nhóm nghiên cứu đề nghị Chính phủ sớm xây dựng một số chính sách, gói hỗ trợ bổ sung (giai đoạn 2) giúp người dân, DN vượt khó với quy mô 2,5% GDP.