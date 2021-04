Lỗ hơn 100 tỉ, C.E.O bị cảnh báo, trụ sở thế chấp ngân hàng

Ngày 16.4, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đưa cổ phiếu CEO vào diện bị cảnh báo. Ngày bắt đầu có hiệu lực là từ 20.4.2021.

Lý do, theo HNX, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty CP C.E.O do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ký báo cáo kiểm toán ngày 9.4.2021 là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại mục 1.4 khoản 1 điều 13 Quy chế niêm yết.

Theo quy chế này, có nhiều mức để giám sát một cổ phiếu như: cảnh báo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch, huỷ niêm yết. Trường hợp của C.E.O thuộc diện cảnh báo do bị lỗ. Cụ thể, năm 2020, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất C.E.O giảm 117% so với năm 2019 (âm 103,3 tỉ đồng, giảm 711 tỉ đồng so với năm 2019).