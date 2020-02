Mãi lực giảm bằng 0, tiểu thương chợ An Đông gửi đơn xin giảm thuế

Chiều nay (19.2), đại diện hơn 2.000 sạp (2,1 m/sạp) đang có hoạt động kinh doanh tại chợ An Đông (Trung tâm Thương mại dịch vụ An Đông - An Dương Vương, P.9, Q.5, TP.HCM) đã ký và gửi đơn xin giảm thuế lên lãnh đạo UBND Q.5. Nội dung đơn xin giảm thuế nêu rõ: Tập thể tiểu thương chợ An Đông xin giảm thuế vì doanh thu sụt giảm trầm trọng do dịch cúm Covid-19 gây ra.