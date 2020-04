Mỗi năm Hàn Quốc nhập hơn 55.000 tấn gạo Việt có thuế suất ưu đãi

Theo cam kết, trong khối lượng gạo 408.700 tấn, Hàn Quốc sẽ phân bổ 388.700 tấn theo cơ chế hạn ngạch quốc gia CSQ (Country-Specific Quota) cho 5 nước đã tham vấn. Cụ thể: Trung Quốc 157.195 tấn, Mỹ 132.304 tấn, Việt Nam 55.112 tấn, Thái Lan 28.494 tấn và Úc 15.595 tấn. Khối lượng 20.000 tấn còn lại thực hiện theo nguyên tắc MFN.

Thuế suất áp dụng cho khối lượng gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch được Hàn Quốc áp 513%.

Để chuẩn bị và tận dụng hiệu quả cơ hội từ các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo của Hàn Quốc trong năm 2020, Cục Xuất nhập khẩu đã có công văn 336 ngày 1.4.2020 gửi Sở Công thương các tỉnh thành, Hiệp hội Lương thực Việt Nam để thông tin đến các thương nhân xuất khẩu gạo cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan về một số nội dung liên quan đến quy định nhập khẩu gạo của Hàn Quốc.

Cơ chế thực hiện được áp dụng cho toàn bộ khối lượng hạn ngạch sẽ được phân bổ theo cơ chế đấu thầu hàng năm và khối lượng hạn ngạch được phân bổ của năm nào phải được nhập khẩu trong năm đó. Hàn Quốc sẽ tổ chức nhiều đợt đấu thầu cung cấp gạo theo hạn ngạch và cho từng nước. Số lượng hạn ngạch của từng nước được chia nhỏ ra trong nhiều đợt đấu thầu.

Tổng công ty Thương mại nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc (aT) tiếp tục là đơn vị được chỉ định duy nhất thực hiện cơ chế phân bổ hạn ngạch trên. Hình thức đấu thầu điện tử với chứng nhận xác thực dấu vân tay (các nhà cung cấp nộp hồ sơ qua mạng, chào giá qua mạng và phải có giấy chứng nhận xác thực dấu vân tay do aT cấp).

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn gạo Mỹ 3 được áp dụng chung đối với tất cả các nước. Nhà cung cấp trúng thầu là nhà cung cấp chào mức giá thấp nhất nhưng phải thấp hơn mức giá trần mà aT đưa ra cho mỗi đợt thầu. Nếu một gói thầu theo hạn ngạch quốc gia có quá 3 lần mời thầu mà không có đơn vị nào trúng thầu thì gói thầu đó sẽ được chuyển sang áp dụng theo cơ chế MFN tức đấu thầu rộng rãi cho tất cả các nước.