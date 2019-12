Người dân tố cáo lãnh đạo Công ty Đại Thành hành vi lừa đảo

Ngày 8.12, các cư dân tại chung cư Đại Thành (phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM) do Công ty Đại Thành làm chủ đầu tư cho biết đã làm đơn gửi đến Công an TP.HCM, Công an quận Tân Phú tố cáo ông Ngô Triều Vân, Giám đốc Công ty Đại Thành có hành vi lừa đảo.