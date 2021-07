Nguồn cung hàng tạm ổn, luồng xanh chưa 'xanh'

Tạm dừng thu phí BOT các tỉnh phía nam Ngày 19.7, Tổng cục Đường bộ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT đề nghị tạm dừng thu phí tại các trạm trên địa bàn các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Thời gian từ 0 giờ ngày 20.7 đến khi địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội. Đối với các trạm thu phí nằm ngoài vùng thực hiện Chỉ thị 16, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí, VEC thực hiện miễn phí cho các phương tiện tham gia vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa qua trạm. Đồng thời, miễn phí với các phương tiện chở cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch, các phương tiện chở người từ vùng dịch về các địa phương... Bộ trưởng GTVT ngày 19.7 đã ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt thường trực tại TP.HCM do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo hoạt động vận tải tại khu vực phía nam. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp trực tiếp với TP.HCM và các tỉnh, TP khu vực phía nam, Tây nguyên, nam Trung bộ và các địa phương liên quan chủ động giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; đảm bảo vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được thông suốt giữa các tỉnh, TP có dịch và giữa các tỉnh, TP có dịch với các địa phương khác. * Chiều 19.7, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có công điện đề nghị giám đốc công an các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chỉ đạo về thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng, chống Covid -19. Trong đó, Cục CSGT đề nghị công an các tỉnh tham mưu để chính quyền địa phương loại bỏ một số chốt kiểm soát không cần thiết để phương tiện lưu thông thuận lợi, tạo điều kiện thông thoáng cho luồng xanh. Mai Hà - Thái Sơn