38 doanh nghiệp liên quan đến Asanzo biến mất, địa chỉ không có thật hoặc chỉ treo bảng hiệu

Sau khi xảy ra loạt thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (Asanzo) “tráo” xuất xứ, Tổng cục Quản lý thị trường có chỉ đạo Cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM và Cục Hải quan TP.HCM để làm việc, xác minh thông tin các doanh nghiệp liên quan này. Theo kết quả kiểm tra đối với 38 doanh nghiệp do Sở Kế hoạch - Đầu tư và Cục Hải quan TP.HCM cung cấp, nhiều địa chỉ không có thực hoặc doanh nghiệp đã dừng hoạt động.

Đang chú ý, có một số doanh nghiệp không hoạt động, địa chỉ không có thực, không có công ty hoạt động, một số hoạt động nhưng thường xuyên đóng cửa và chuyển đi lúc nào không hay… Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phương Nguyên Asanzo, từ đầu 2019 đến nay vẫn hoạt động bình thường nhưng chỉ có 1 nhân viên trong trụ sở làm việc. Công ty TNHH Đầu tư thương mại Kỹ thuật Lê Quang, công an phường Thạnh Lộc đã xác minh trên tuyến đường Hà Huy (phường Thạnh Lộc, Q.12) không có địa chỉ cần xác minh. Thông tin cho thấy, Công ty Lê Quang đã chuyển địa chỉ kinh doanh sang 83 Phan Văn Hân, (phường 17, Q.Bình Thạnh), nhưng tại địa chỉ mới, chủ nhà cho biết không có Công ty Lê Quang hoạt động ở địa chỉ này. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Việt Tài, theo xác minh tại địa chỉ 392/9 Ung Văn Khiêm, phường 25, Q.Bình Thạnh không có treo biển hiệu của công ty và không có doanh nghiệp nào hoạt động. Nhà hiện được tháo dỡ để sửa chữa lại, không có chứa trữ hàng hóa bên trong. Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư Thạch Sơn có địa chỉ tại 74/1G1 đường Dương Quảng Hàm, phường 05, Q.Gò Vấp nhưng theo chủ căn nhà thì từ trước đến nay, gia đình ông không cho tổ chức, cá nhân nào thuê nhà. Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hưng Thịnh do ông Nguyễn Chí Thanh làm giám đốc đã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn từ tháng 4.2018. Công ty đã tạm ngừng kinh doanh từ 12.9.2018. Đáng lưu ý, Hưng Thịnh đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất linh kiện điện tử. Song kết quả xác minh, công ty không có hoạt động sản xuất linh kiện điện tử tại địa chỉ đăng ký.

Công ty TNHH Đầu tư thương mại Lộc Phát hiện không có hoạt động. Công ty TNN Đầu tư - Xuất nhập khẩu Trần Thoàn cũng không có tại địa chỉ đăng ký 805/21 đường Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ, Q.9).

Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo (số 46/4D2, đường Trung Đông 13, huyện Hóc Môn), theo thông tin cung cấp từ chủ căn nhà này, ông có cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo mượn một phần căn nhà để mở văn phòng nhưng từ khi mượn cho đến nay, công ty chỉ có treo biển hiệu, không có hoạt động sản xuất, chứa trữ, kinh doanh hàng hóa và không có bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào được lưu trữ tại địa chỉ này. Qua kết quả xác minh, Công ty không có hoạt động sản xuất máy thông dụng tại địa chỉ đã đăng ký nên có thể là hoạt động tại một địa chỉ nào khác do có kê khai thuế GTGT và quyết toán thuế với Chi cục Thuế huyện Hóc Môn…

Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp đang hoạt động, có địa chỉ trụ sở không thuộc địa bàn TP.HCM là Công ty TNHH Poylink, địa chỉ tại xã Thuận An (Bình Dương); Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Điện tử Asanzo, địa chỉ ở Khu công nghiệp Tân Kim, Ấp Tân Phước (Long An) và Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam, địa chỉ ở Khu công nghiệp Long Hậu (Long An).