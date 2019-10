Những chuỗi ẩm thực Việt âm thầm biến mất

Trước đó, hệ thống The KAfe hay Saigon Cafe cũng lặng lẽ ngưng hoạt động và nhiều chuỗi quán ăn khác cũng dần dần thu hẹp. Ngược lại các nhà hàng Nhật, Hàn, Thái ngày càng mở rộng mạng lưới.

Chuỗi Nhà hàng Món Huế không phải là đơn vị đầu tiên đóng cửa nhưng là chuỗi ẩm thực lớn nhất tại Việt Nam lặng lẽ ra đi trong vòng 10 năm qua. Trước đó, chuỗi cà phê The KAfe ra đời năm 2013 và năm 2016 bỗng được mọi người biết đến sau khi nhận được vốn đầu tư 5,5 triệu USD (tương đương hơn 122 tỉ đồng) từ Cassia Investment (Hồng Kông). Việc gọi vốn thành công đó cũng đưa Đào Chi Anh - người sáng lập The Kafe - được xem là một trong những gương mặt sáng giá của các công ty khởi nghiệp . Hệ thống này sau đó tuyên bố mở rộng liên tục hàng chục điểm tại Hà Nội và TP.HCM. Thế nhưng chỉ khoảng 1 năm sau khi được rót vốn thì toàn bộ cửa hàng của chuỗi The KAfe tại Hà Nội và TP.HCM đã âm thầm đóng cửa.