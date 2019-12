Rủi ro từ thế chấp sổ đỏ: Cấp rồi thu hồi, nhà băng 'lạnh gáy'

Tùy từng trường hợp mà truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Nếu chủ ý do người dân gian dối thì có thể cơ quan tố tụng, cơ quan thanh tra sẽ thu hồi. Nếu do cơ quan nhà nước làm sai thì cơ quan nhà nước có trách nhiệm bồi thường nếu đã phát sinh thiệt hại hoặc có biện pháp khắc phục.

Thế nhưng, vẫn có một số NH gặp “nạn” cho vay khi nhận phải sổ đỏ giả, sổ thật mà giả. Vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Điệp (42 tuổi, trú xã Liên Hà, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) và Nguyễn Thành Long về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; khởi tố 10 bị can khác (5 cặp vợ chồng) về hành vi “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Từ tháng 4.2017 - 4.2018, Điệp cùng đồng bọn đã sử dụng 10 sổ đỏ giả để làm 11 bộ hồ sơ thế chấp vay vốn, chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của NH L.V với mỗi hồ sơ từ 1,3 đến 2 tỉ đồng. Một vụ khác tinh vi hơn khi ông Cù Văn Soạn, cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H.Đắk Song (Đắk Nông), làm giả nhiều sổ đỏ của các hộ dân để đi thế chấp NH vay 11 tỉ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Cù Văn Soạn.