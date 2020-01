Sabeco, Habeco bị ảnh hưởng vì quy định xử phạt lái xe có nồng độ cồn

Báo cáo từ Công ty chứng khoán SSI cho biết, năm 2019 sản lượng bia tại Việt Nam đạt 4,6 tỉ lít, tăng 10% so với năm 2018. Con số này đã tăng cao hơn mức tăng trưởng 5-6%/năm của 2 năm trước đó do xu hướng người trẻ Việt Nam ra ngoài uống bia nhiều hơn.

SSI cũng dự báo doanh thu năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco-SAB) sẽ đạt 44.400 tỉ đồng, tăng 10% và lợi nhuận ròng đạt 6.100 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2019. Mặc dù lợi nhuận ròng của Sabeco sẽ tăng nhưng theo SSI, cổ phiếu SAB đang được định giá quá cao khi giao dịch với mức P/E (giá/thu nhập cổ phiếu) là 30 lần so với mức trung bình ngành là 26 lần. Hiện giá cổ phiếu SAB trên sàn TP.HCM đang giao dịch ở giá 223.000 đồng, giảm 10% so với đầu năm 2019. Theo SSI, giá cổ phiếu ngành bia giảm 12,6% trong năm 2019, chủ yếu do cổ phiếu SAB của Sabeco giảm.