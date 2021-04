Sau ngân hàng, đến lượt công ty chứng khoán, thép báo lãi lớn

Công ty cổ phần Thép Mê Lin (MEL) đã công bố Báo cáo tài chính quý 1/2021 với kết quả kinh doanh ấn tượng khi doanh thu thuần đạt 117,3 tỉ đồng, giảm mạnh 38,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chi phí giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh hơn 1 nửa so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp vẫn cao gấp 2,4 lần so với quý 1/2020, ghi nhận 28,6 tỉ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt giảm 30% và 17% so với cùng kỳ 2020 giúp Thép Mê Lin ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỉ đồng, tăng mạnh gấp 41 lần so với kết quả đạt được trong quý 1/2020. Đây cũng là mức lợi nhuận quý kỷ lục mà MEL đạt được kể từ trước đến nay.