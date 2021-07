Shipper tất bật giao hàng đến nửa đêm

Từ sáng 14.7, nhiều người dân TP.HCM đã phải xếp hàng cả buổi ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm để mua rau, thịt, cá cho nhà sử dụng. Nhưng không chỉ thế, ngay cả người mua và người bán online cũng hối hả, vội vàng hơn những ngày trước.

Chị An (Q.7, TP.HCM) trưa 14.7 được người bán hàng online báo đơn hàng thực phẩm tươi sống chị đặt trước đó 2 ngày sẽ cố gắng sắp xếp giao từ 22 - 23 giờ đêm. Thấy bất tiện, chị An bảo "khuya quá thôi để sáng mai giao em" nhưng người bán vẫn khăng khăng: em sẽ sắp xếp có người giao hàng luôn cho chị trong đêm nay nhưng không nói rõ lý do. Sau đó chị An nhận được tin nhắn của chị gái từ Q.Tân Phú thông báo "Em có mua hàng qua mạng cũng thúc họ giao luôn trong hôm nay nha. Nghe chỗ bán rau quen bữa giờ họ nói từ ngày mai cũng không được ship hàng nữa".