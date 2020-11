'Siêu sân bay' Long Thành chuẩn bị bứt tốc

Báo cáo Chính phủ về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) dự án Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành , Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng dẫn lại báo cáo của Bộ GTVT, cho biết dự án có suất đầu tư 4,664 tỉ USD/25 triệu hành khách (tức khoảng 186,59 triệu USD/1 triệu hành khách). Suất đầu tư/1 triệu hành khách của các CHK lớn trên thế giới như Frankfurt (Đức) là 212 triệu USD, Incheon (Hàn Quốc) là 236 triệu USD, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) là 190 triệu USD, và Đại Hưng (Trung Quốc) là 162,6 triệu USD. Bộ GTVT cho rằng so sánh suất đầu tư giữa các sân bay chỉ mang tính tham khảo do khác nhau về thời gian đầu tư, nguyên vật liệu, nhân công.

Trước đó, Nghị quyết 94/2015/QH13 của Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án sân bay Long Thành có quy mô 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm với tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD). Trong đó, giai đoạn 1 có công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm với tổng mức đầu tư 114.450 tỉ đồng (tương đương 5,45 tỉ USD). Suất vốn đầu tư cho toàn bộ dự án khoảng 160,3 triệu USD/1 triệu hành khách; suất vốn đầu tư dự án giai đoạn 1 khoảng 218 triệu USD/1 triệu hành khách.

Bộ KH-ĐT cũng đánh giá, tổng mức đầu tư dự án CHK quốc tế Long Thành đã được tư vấn thẩm tra xác định theo đúng quy định, suất vốn đầu tư cũng được so sánh, đánh giá với các CHK quốc tế trên thế giới và bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư như ý kiến chỉ đạo của Quốc hội.

Theo tính toán tại Báo cáo F/S, khi đi vào hoạt động ổn định, mỗi năm CHK quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có khả năng đem lại lợi nhuận ở mức 100 - 200 triệu USD/năm (tương đương 2.390 - 4.780 tỉ đồng/năm).

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho rằng các CHK lớn trên thế giới đều do doanh nghiệp nhà nước , hoặc doanh nghiệp cổ phần do nhà nước nắm cổ phần chi phối thực hiện đầu tư. Sau đầu tư, nhà nước có thể bán một phần vốn nhà nước, như CHK Changi (Singapore) được chính phủ Singapore giao cho Tập đoàn Changi Airport Group (thuộc sở hữu Bộ Tài chính Singapore) quản lý, khai thác và đầu tư phát triển. Sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan) cũng được đầu tư bởi Công ty sân bay quốc tế New Bangkok của nhà nước, sau khi xây dựng xong, cảng này được chuyển sang cho Công ty đại chúng CHK Thái Lan (AOT - Bộ Tài chính Thái Lan nắm 70% vốn) quản lý khai thác.